Verkoop van e-sigaretten en nicotine verder aan banden

Sigaretten en pakjes shag mogen vanaf 2030 alleen nog in speciaalzaken verkocht worden. Beeld Getty Images

Eerder deze week werd al duidelijk dat e-sigaretten straks alleen nog naar tabak mogen smaken en niet meer naar zoetigheid of vruchten. De strengere regels voor de verkoop komen daar nog bovenop. “Nu kunnen jongeren het op te veel plekken kopen, ook online,” zegt Van Ooijen. “Hoe moeilijker je aan die e-sigaretten, aan de vapes komt, hoe moeilijker het is om te beginnen met roken.”

De staatssecretaris heeft ook een verbod op snus zonder tabak aangekondigd. Dit zijn zakjes met nicotine die gebruikers onder de bovenlip stoppen. Een variant op deze zakjes was al verboden. Dit bredere snusverbod vindt Van Ooijen nodig omdat de tabaksindustrie volgens hem ‘voortdurend’ nieuwe producten bedenkt waarmee jongeren in aanraking komen met nicotine.

Leeftijdsgrens omhoog

Deze nieuwe maatregelen zijn onderdeel van een bredere aanpak om roken tegen te gaan. Zo mogen sigaretten en pakjes shag vanaf 2030 alleen nog in speciaalzaken verkocht worden. In 2024 moeten winkels die tabak verkopen zich registreren. Ook wordt roken op meer plekken verboden en is er een plan om de leeftijdsgrens voor tabak te verleggen naar 21 jaar. De accijns op tabak gaat dit jaar én volgend jaar met 1,22 euro omhoog.

Het besluit om de smaken voor e-sigaretten aan banden te leggen kwam Van Ooijen op kritiek van de e-sigarettenbranche te staan. Dat de e-sigaretten naar tabak moeten smaken zal consumenten niet aanspreken, voorspelt branchevereniging Esigbond.

Van Ooijen: “Ik moest er wel een klein beetje om glimlachen, want ze zeiden: onze gebruikers zullen het daardoor minder gaan gebruiken. Dat is precies de bedoeling.”

De e-sigaretten kunnen rokers juist helpen met stoppen, maar de staatssecretaris ziet nu vaak een omgekeerd effect: jongeren gaan na vapen tabak gebruiken.