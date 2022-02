Verklaring Hamid B.: doodgeschoten Lauranio Bronne (22) plaatste zelf mond over pistool

Bronne, die net als B. onder invloed van lachgas zou zijn geweest, zou daarop “Schiet dan, schiet dan!” hebben geroepen. Beeld Getty Images

Het Openbaar Ministerie ziet Hamid B. als degene die de 22-jarige Lauranio Bronne in maart vorig jaar heeft doodgeschoten. De 28-jarige B. heeft onlangs een verklaring van 28 pagina’s afgelegd over de gebeurtenissen, zo bleek woensdag tijdens een pro-formazitting in de zaak. B. heeft verteld dat het niet zijn bedoeling was om Bronne dood te schieten. Hij had het pistool getrokken om hem te intimideren. Vervolgens zou hij het vuurwapen op zijn hoofd hebben gezet.

“Schiet dan”

Bronne, die net als B. onder invloed van lachgas zou zijn geweest, zou daarop “Schiet dan, schiet dan!” hebben geroepen. Volgens B. plaatste Bronne zijn mond over het het wapen, waarop dat afging. Die verklaring sluit aan bij wat Amsterdammer Jamal N. (21) en Justin D. (21) uit Zaanstad over de fatale avond hebben verklaard. Ook volgens hen was het doodschieten van Bronne een ongeluk.

Hoewel ze nog altijd gelden als medeverdachten, zijn zij inmiddels wel op vrije voeten gesteld. Ze worden, net als Hamid B., vervolgd voor het wegmaken van Bronnes lichaam. Na diens dood reden de drie mannen op aanwijzing van Hamid B. naar Amsterdam. Daar dumpten ze het lichaam in een sloot langs de Nico Broekhuysenweg in Amsterdam Nieuw-West.

Onenigheid

Het Openbaar Ministerie twijfelt aan de geloofwaardigheid van de lezing van Hamid B. Zo blijkt uit het dossier dat er al enige tijd onenigheid bestond tussen jeugdvrienden Hamid B. en Bronne. In het strafdossier wordt gesproken over een ruzie over flessen lachgas. Hamid B. had eerder die avond voor Bronnes woning gedreigd met een vuurwapen. Daarbij had hij het wapen op het hoofd van een familielid van Bronne gezet.

De officier van justitie wees er daarnaast op dat Hamid B. lange tijd had gezwegen. Zijn verklaringen legde hij pas af nadat zijn medeverdachten dit hadden gedaan.

Excuses

Hamid B. wordt binnenkort psychologisch onderzocht. Zijn advocaat vroeg om zijn vrijlating. Volgens de raadsman was er geen sprake van een bewuste actie. Zowel Hamid B. als Lauranio Bronne waren onder invloed. Door te dreigen met het wapen was er ‘geen aanmerkelijke kans op de dood’ van Bronne. Die was pas ontstaan nadat hij zelf het wapen in de mond had genomen.

Hamid B. bood aan de nabestaanden van Bronne uitvoerig zijn excuses aan. “Ik vind het verschrikkelijk,” vertelde hij. “Ik denk er iedere dag aan. Ik weet dat het me mijn hele leven zal blijven achtervolgen.”

De rechtbank besloot dat Hamid B. langer vast blijft zitten. Ook omdat hij onlangs is veroordeeld tot 5 jaar gevangenis wegens poging tot doodslag. De zaak wordt op 8 en 9 september inhoudelijk behandeld.