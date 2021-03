Verkiezingsposters: ‘Veelzeggend dat Jesse Klaver er niet op staat’

Beeld ANP

GroenLinks

Alex Klusman, campagnestrateeg BKB:

“Het is een poster met alleen de tekst ‘Meer toekomst, meer GroenLinks’. Ik ben daar heel verbaasd over. Het is veelzeggend dat Jesse Klaver niet op die poster staat. Vier jaar geleden was hij de gevierde man, de grote ster van de Nederlandse politiek. De Trudeau van Nederland. Zo werd hij echt gepresenteerd.

Overal zag je Klaver met opgerolde mouwen. In een wit overhemd, zonder das, allemaal precies zoals Trudeau. Dat moest de nieuwe generatie aanspreken. Ik vind het echt heel opvallend. Vier jaar geleden kon je de televisie niet aanzetten of de krant openslaan of het was Jesse voor en Jesse na. En nu staat hij niet eens op de poster. Dat zegt echt wel wat. Blijkbaar heeft het campagneteam iets bedacht. Ofwel ze vinden Klaver niet meer werken, ofwel ze willen minder afhankelijk van hem zijn. Want deze poster is best wel traditioneel. Geen gezicht, alleen maar woorden. Dat is bijna ouderwets.

Het is trouwens ook een beetje een loze kreet: meer toekomst. Wat zegt dat? Overigens geldt dat van die loze kreten over de volle breedte van de politieke partijen. Het CDA heeft ‘Nu doorpakken’. Wat bedoelen ze daarmee? Wat zegt dat over de christendemocratie? Maar ‘Meer toekomst’ is nog veel erger. Kun je een lozere kreet bedenken? GroenLinks wil meer toekomst. Kun je ook minder toekomst willen dan?”