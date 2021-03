Verkiezingsposters: ‘Ik verwacht bij de ChristenUnie iets saamhorigs, niet deze leus’

ChristenUnie

André Krouwel, oprichter Kieskompas

“Ik snap de tekst niet: ‘Kiezen voor wat écht telt.’ Nou snap ik wel dat het verwijst naar de kiezer, maar het lijkt een denkfout. Je kiest toch niet voor wat echt telt? Daar ben je toch van overtuigd? Bij de ChristenUnie hebben ze altijd oog voor niet-onmiddellijke winst, voor niet-onmiddellijke gratificatie in het leven, niet ikke-ikke-ikke, zij denken aan iets hogers. Dus niet de instant reward in de samenleving, meteen een like kunnen krijgen of een foto op Instagram.

Ik denk bij ChristenUnie altijd juist dat ze ook kijken naar de immateriële waarde van het leven. ‘Kiezen voor wat écht telt’ past daar niet bij. Ik vind deze leus iets uitstralen van competitie, meetellen of niet meetellen. Ik zou bij hen iets communautairs verwachten, iets saamhorigs, dat je nu in zo’n pandemie ook echt iets voor elkaar betekent. Het woord ‘samen’ had erop gemoeten. Samen komen we erdoorheen. Juist nu voor elkaar.

Je ziet heel veel smoelen op de posters. Zelfs van Henk Krol. Dat draagt niks bij, maar breekt af. Ik kan me niet voorstellen dat een heleboel Nederlanders hem na zoveel ruziemakerij nog een fantastische politicus vinden. Als de lijsttrekker een minister is, snap ik nog waarom die op de poster moet. Maar vergis je niet, soms worden zelfs ministers maar door de helft of 60 procent herkend.”

PvdA

Charles Huijskens, oud-­parlementair verslaggever

“Ze hebben blijkbaar twee posters. Een rode met alleen de woorden Stem PvdA. Dat is een gemiste kans. Stem PvdA, ja, dat snap ik ook nog wel. Dat is net als dat bord voor de deur van de viswinkel: vis te koop. Dat begrijpen de mensen die langs die viswinkel lopen ook zonder dat bord wel, en anders kunnen ze het ruiken.

Er is nog een gemiste kans met die poster met alleen tekst: er zijn maar tien vrouwelijke lijsttrekkers. Bij de rest overheersen oude mannen met pakken, witte overhemden en een stropdas. Kijk maar naar al die posters. Het lijkt wel of ze allemaal dezelfde kleermaker hebben. Daarom moet de PvdA juist benadrukken dat zij wel een vrouw ­hebben.

De poster met een foto van Ploumen is schitterend. Het ziet er meteen ook moderner uit. Het is een leuke foto. Ploumen komt op de poster over als een leuke, intelligente vrouw en ze lacht lief. Het lettertype is ook modern en de kleur is rood, de kleur van de PvdA.

De foto is een stuk mooier dan die van Wopke Hoekstra bijvoorbeeld. Dat is meer een foto van de politie vlak voordat ze hem de cel instopten. Hoekstra kijkt als een konijn in de koplampen.

Trouwens, uit onderzoek is allang gebleken dat die posters niet veel effect hebben. Niemand laat zich overtuigen door een poster. Ze blijven het doen uit een soort traditie.”

CDA

André Krouwel, oprichter Kieskompas: ‘Uitermate slechte poster van het CDA’

“Uitermate slechte poster. Doorpakken, ik vind het een rare term. Wie wil er midden in een crisis nu doorpakken? Doorpakken doe je als iets heel goed gaat, en je bent er bijna, dan zeg je: doorpakken! Ik heb niet het idee dat mensen nu het CDA-beleid willen doorzetten, zeker niet met alle kritiek op De Jonge. Volgens mij is dit echt de plank misslaan.

Doorgaans zijn ze bij het CDA juist heel kundig in campagnevoeren. Toen Lubbers door iedereen heel goed werd bevonden, hadden ze ‘Laat Lubbers het karwei afmaken’, en dat was een geniale kreet. Maar doorpakken? Als dit gebeurt bij 50Plus denk je: ja, ze kunnen ook niks. Maar bij het CDA denk je: bij welke powerpointpresentatie zeiden ze: ja, wat een goeie! Iemand heeft daar ten onrechte een heel hoog salaris gekregen.

En over de foto van Hoekstra: ik ben heel erg tegen een smoel op een poster zetten, behalve als die smoel zin heeft. Nu kan ik het nog begrijpen, omdat je Hoekstra nog moet leren kennen. Maar als iemand nog niet zo bekend of geliefd is, is het juist beter om alleen het label CDA te gebruiken. Ik had iets van ‘betrouwbaar’ erop gezet, of ik zie een grote pot met stamppot, heel veel worst erop, en een we-komen-er-wel-doorheenachtige poster. Heel Hollands. Dat vind ik meer bij het CDA passen dan ‘doorpakken’. Dat is zo tjakka.”

BIJ1

Ton Elias, oud-campagnestrateeg en oud-Kamerlid: ‘De poster van BIJ1 is oliekoekedom’

“Die poster is echt een heel domme. Het enige dat ze daar hebben is de naamsbekendheid van mevrouw Simons en wat gebruiken ze niet? De naamsbekendheid van mevrouw Simons. Kijk, je kunt natuurlijk om welke redenen dan ook spotten met alle wetten van de communicatie, dat kun je rustig doen, maar daar krijg je natuurlijk de rekening voor gepresenteerd.”

“En er is ongetwijfeld een of andere interne logica waarom het verkeerd is om een aanvoerderspersoon, ik ga me helemaal voorzichtig uitdrukken, een aanvoerderspersoon niet op het schild te hijsen, maar dat is niettemin gewoon oliekoekedom.”

“Ik zie een amateurreclameman die de opdracht heeft gekregen: wij doen niet aan persoonsverheerlijking, dus maak maar iets moois dat onze veelkleurigheid uitdrukt. Nou, veel geluk ermee.”

“Kijk naar de andere posters, van Hoekstra, van Rutte, mensen stemmen op een persoon. Wouter Bos kreeg tien zetels extra omdat hij volgens vrouwen een lekker kontje had. Het gaat om de persoon, mensen kiezen op iemand die ze vertrouwen. Dat is ook helemaal niet zo’n gek idee op zich. Het beste voorbeeld is: laat Lubbers zijn karwei afmaken, dat heeft hem uiteindelijk op 54 zetels gebracht. Moet je je voorstellen. Die campagne was helemaal op de man Lubbers gespeeld. Je ziet de VVD dat nu ook doen met Rutte. Je wint er wel verkiezingen mee, maar als Rutte onder de tram loopt heb je een probleem.”

Beeld -

PvdD

Charles Huijskens, oud-parlementair verslaggever: ‘De poster van de PvdD ziet eruit als een campagne van Al Qaida’

“Die snap ik niet. Je ziet een vrouw met een zwart mondkapje met daarop Plan B. Wat is dat nou? Het is een visuele puzzel. Zij is ook de enige op alle verkiezingsposters met een mondkapje, dat is al iets raars. En dan staat ook nog Plan B op dat mondkapje. Ik heb werkelijk geen idee wat dat is. Op zo’n poster moet een duidelijke boodschap staan.”

“Op een andere poster staat ‘Volg Jezus’. Kijk, dan weet ik wat de bedoeling is. Met dat zwarte mondkapje ziet het eruit als een campagne van Al Qaida. Ik vind het een angstaanjagende poster. Het is een beetje sneu, maar de meeste mensen hebben ook geen idee wie die vrouw is, en dan draagt ze ook nog een mondkapje. Zelfs bij D66 zullen de meeste mensen ook niet onmiddellijk Sigrid Kaag herkennen.”

“Toen ik nog als politiek verslaggever bij de NOS werkte, hebben we eens op straat allemaal mensen gevraagd of ze gezichten herkenden van lijsttrekkers en Kamerleden. Dat was maar een handjevol. Daarom zijn die coronapersconferenties ook zo spectaculair, daar kijken nog altijd 6 miljoen mensen naar. Dat is voor andere lijsttrekkers een nachtmerrie. Al is dat eigenlijk alleen in het voordeel van Rutte. Als De Jonge ernaast staat, verzuipt hij helemaal. Bij elk komisch duo is een aangever nodig. Mensen komen voor André van Duin, niet voor Corrie van Gorp.”

Beeld ANP

GroenLinks

Alex Klusman, campagnestrateeg BKB: ‘Veelzeggend dat Jesse Klaver er niet op staat’

“Het is een poster met alleen de tekst ‘Meer toekomst, meer GroenLinks’. Ik ben daar heel verbaasd over. Het is veelzeggend dat Jesse Klaver niet op die poster staat. Vier jaar geleden was hij de gevierde man, de grote ster van de Nederlandse politiek. De Trudeau van Nederland. Zo werd hij echt gepresenteerd.

Overal zag je Klaver met opgerolde mouwen. In een wit overhemd, zonder das, allemaal precies zoals Trudeau. Dat moest de nieuwe generatie aanspreken. Ik vind het echt heel opvallend. Vier jaar geleden kon je de televisie niet aanzetten of de krant openslaan of het was Jesse voor en Jesse na. En nu staat hij niet eens op de poster. Dat zegt echt wel wat. Blijkbaar heeft het campagneteam iets bedacht. Ofwel ze vinden Klaver niet meer werken, ofwel ze willen minder afhankelijk van hem zijn. Want deze poster is best wel traditioneel. Geen gezicht, alleen maar woorden. Dat is bijna ouderwets.

Het is trouwens ook een beetje een loze kreet: meer toekomst. Wat zegt dat? Overigens geldt dat van die loze kreten over de volle breedte van de politieke partijen. Het CDA heeft ‘Nu doorpakken’. Wat bedoelen ze daarmee? Wat zegt dat over de christendemocratie? Maar ‘Meer toekomst’ is nog veel erger. Kun je een lozere kreet bedenken? GroenLinks wil meer toekomst. Kun je ook minder toekomst willen dan?”