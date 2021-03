Verkiezingsposters: ‘De poster van BIJ1 is oliekoekedom’

BIJ1

Ton Elias, oud-campagnestrateeg en oud-Kamerlid

“Die poster is echt een heel domme. Het enige dat ze daar hebben is de naamsbekendheid van mevrouw Simons en wat gebruiken ze niet? De naamsbekendheid van mevrouw Simons. Kijk, je kunt natuurlijk om welke redenen dan ook spotten met alle wetten van de communicatie, dat kun je rustig doen, maar daar krijg je natuurlijk de rekening voor gepresenteerd.”

“En er is ongetwijfeld een of andere interne logica waarom het verkeerd is om een aanvoerderspersoon, ik ga me helemaal voorzichtig uitdrukken, een aanvoerderspersoon niet op het schild te hijsen, maar dat is niettemin gewoon oliekoekedom.”

“Ik zie een amateurreclameman die de opdracht heeft gekregen: wij doen niet aan persoonsverheerlijking, dus maak maar iets moois dat onze veelkleurigheid uitdrukt. Nou, veel geluk ermee.”

“Kijk naar de andere posters, van Hoekstra, van Rutte, mensen stemmen op een persoon. Wouter Bos kreeg tien zetels extra omdat hij volgens vrouwen een lekker kontje had. Het gaat om de persoon, mensen kiezen op iemand die ze vertrouwen. Dat is ook helemaal niet zo’n gek idee op zich. Het beste voorbeeld is: laat Lubbers zijn karwei afmaken, dat heeft hem uiteindelijk op 54 zetels gebracht. Moet je je voorstellen. Die campagne was helemaal op de man Lubbers gespeeld. Je ziet de VVD dat nu ook doen met Rutte. Je wint er wel verkiezingen mee, maar als Rutte onder de tram loopt heb je een probleem.”

Beeld -

PvdD

Charles Huijskens, oud-parlementair verslaggever

“Die snap ik niet. Je ziet een vrouw met een zwart mondkapje met daarop Plan B. Wat is dat nou? Het is een visuele puzzel. Zij is ook de enige op alle verkiezingsposters met een mondkapje, dat is al iets raars. En dan staat ook nog Plan B op dat mondkapje. Ik heb werkelijk geen idee wat dat is. Op zo’n poster moet een duidelijke boodschap staan.”

“Op een andere poster staat ‘Volg Jezus’. Kijk, dan weet ik wat de bedoeling is. Met dat zwarte mondkapje ziet het eruit als een campagne van Al Qaida. Ik vind het een angstaanjagende poster. Het is een beetje sneu, maar de meeste mensen hebben ook geen idee wie die vrouw is, en dan draagt ze ook nog een mondkapje. Zelfs bij D66 zullen de meeste mensen ook niet onmiddellijk Sigrid Kaag herkennen.”

“Toen ik nog als politiek verslaggever bij de NOS werkte, hebben we eens op straat allemaal mensen gevraagd of ze gezichten herkenden van lijsttrekkers en Kamerleden. Dat was maar een handjevol. Daarom zijn die coronapersconferenties ook zo spectaculair, daar kijken nog altijd 6 miljoen mensen naar. Dat is voor andere lijsttrekkers een nachtmerrie. Al is dat eigenlijk alleen in het voordeel van Rutte. Als De Jonge ernaast staat, verzuipt hij helemaal. Bij elk komisch duo is een aangever nodig. Mensen komen voor André van Duin, niet voor Corrie van Gorp.”

Beeld ANP

GroenLinks

Alex Klusman, campagnestrateeg BKB: ‘Veelzeggend dat Jesse Klaver er niet op staat’

“Het is een poster met alleen de tekst ‘Meer toekomst, meer GroenLinks’. Ik ben daar heel verbaasd over. Het is veelzeggend dat Jesse Klaver niet op die poster staat. Vier jaar geleden was hij de gevierde man, de grote ster van de Nederlandse politiek. De Trudeau van Nederland. Zo werd hij echt gepresenteerd.

Overal zag je Klaver met opgerolde mouwen. In een wit overhemd, zonder das, allemaal precies zoals Trudeau. Dat moest de nieuwe generatie aanspreken. Ik vind het echt heel opvallend. Vier jaar geleden kon je de televisie niet aanzetten of de krant openslaan of het was Jesse voor en Jesse na. En nu staat hij niet eens op de poster. Dat zegt echt wel wat. Blijkbaar heeft het campagneteam iets bedacht. Ofwel ze vinden Klaver niet meer werken, ofwel ze willen minder afhankelijk van hem zijn. Want deze poster is best wel traditioneel. Geen gezicht, alleen maar woorden. Dat is bijna ouderwets.

Het is trouwens ook een beetje een loze kreet: meer toekomst. Wat zegt dat? Overigens geldt dat van die loze kreten over de volle breedte van de politieke partijen. Het CDA heeft ‘Nu doorpakken’. Wat bedoelen ze daarmee? Wat zegt dat over de christendemocratie? Maar ‘Meer toekomst’ is nog veel erger. Kun je een lozere kreet bedenken? GroenLinks wil meer toekomst. Kun je ook minder toekomst willen dan?”