Verkiezingsdebatten op tv: weinig invloed op het stemgedrag maar wel ruzie gegarandeerd

Wopke Hoekstra (CDA) en Mark Rutte (VVD) tijdens een verkiezingsdebat van de NOS. De lijsttrekkers van de acht grootste partijen staan tegenover elkaar tijdens Nederland Kiest: De Stemming. Beeld ANP / ANP

Chagrijn, gefronste wenkbrauwen. Veel Haagse campagneleiders zagen het knarsetandend aan deze week: VVD’ers Mark Rutte en Edith Schippers mogen primetime, drie dagen voor de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart bij Pauw in debat met de tandem Jesse Klaver (GroenLinks) en Attje Kuiken (PvdA). Het is een cadeautje voor de partijen die van de campagne een tweestrijd tussen ‘links en rechts’ willen maken.

Alle partijen die niet mogen aanschuiven roepen het in koor: er is méér te kiezen. “Alsof één van beide dan de koers bepaalt,” klaagt ChristenUnie-leider Mirjam Bikker. En SP’er Peter Kwint vindt dat de pers met de pootjes omhoog gaat liggen ‘als de eerste de beste krolse kat’ omdat de campagneteams een tweestrijd hebben bedisseld.

Zo is het zeker niet, zegt Pauw-redacteur Peter Kee die het debat voorbereidt. “Wij vinden dit journalistiek gewoon interessant. En ja, wat betreft die tweestrijd. Ik snap de kritiek, maar wij hadden ruimte voor één debat en dan kiezen we ervoor de twee grootste blokken tegenover elkaar te zetten.”

Nou zijn verkiezingsdebatten op televisie een recept voor conflict. Vorige maand nog besloot RTL af te zien van een debat bij Jinek. Dat programma wilde graag BBB en JA21 als hemelbestormers uitnodigen, maar dan zou het CDA over de rand vallen. En dat zag de VVD niet zitten. Dus ging het hele feest niet door.

Gemopper over wie er mag meedoen aan tv-debatten is net zo’n traditie als de verkiezingen dat zelf zijn. Altijd klagen de partijen dat ze worden achtergesteld. En toen Rutte FvD-leider Thierry Baudet vier jaar geleden uitdaagde voor een een-op-een bij Pauw, klonk dezelfde kritiek als nu over het kunstmatige links-rechtsdebat. Kee: “Je doet het nooit goed. Dus wij houden gewoon vast aan wat journalistiek relevant is.”

Buitengesloten

Maar de vraag blijft of al die woede bij partijen over het zich buitengesloten voelen wel nodig is. Volgens onderzoekers van de Harvard Business School is de invloed van tv-debatten op het stemgedrag van kiezers verwaarloosbaar. Ze onderzochten tientallen verkiezingen in de Verenigde Staten en Europa en concludeerden dat kiezers na het kijken zelden van mening veranderden.

Nou kun je je afvragen of het de bedoeling is van debatten om kijkers van mening te laten veranderen, of dat ze er vooral zijn om kijkers te informeren over de standpunten van partijen. Maar zeggen dat debatten geen effect hebben, is iets te kort door de bocht, vindt hoogleraar politieke communicatie Claes de Vreese van de Universiteit van Amsterdam. “Debatten worden vooral bekeken door mensen die bovenmatig geïnteresseerd zijn in politiek en die al min of meer besloten hebben op wie ze gaan stemmen,” zegt hij. In zoverre hebben debatten weinig effect. Maar hun invloed kun je niet alleen afmeten aan de uitzending zelf. “In de loop der jaren zijn de indirecte effecten van die debatten door de opkomst van sociale media groter geworden. Fragmenten en commentaar op wat iemand gezegd heeft, worden gedeeld. Die komen bij een veel groter en ook ander publiek. Dat kan wel degelijk invloed hebben.”

Roemer

Zo zijn er voldoende voorbeelden van tv- of radiodebatten waar iets gebeurde dat toch invloed had op de peilingen en het uiteindelijke stemgedrag. Een beroemd voorbeeld is de campagne van 2012: daarin stond SP-leider Emile Roemer ver voor in de peilingen tot hij even uit het veld geslagen leek toen Mark Rutte hem in een tv-debat overblufte. En toen PvdA- leider Diederik Samsom in een volgend tv-debat Rutte terechtwees met de opmerking: ‘Nu doet u het weer’, groeide onder linkse kiezers het gevoel dat Samsom beter was opgewassen tegen de rechtse Rutte dan Roemer.

Maar, blijkt uit onderzoeken, de veranderingen zijn altijd klein. Kiezers twijfelen hooguit tussen een aantal partijen die inhoudelijk dicht bij elkaar liggen. Een linkse kiezer zal bijvoorbeeld niet ineens op een rechtse partij stemmen.

Partijen die zich tekortgedaan voelen, moeten elders proberen ertussen te komen. De NOS houdt de avond voor de verkiezingen een slotdebat met twaalf partijleiders. En vrijdag laat Radio 1 zestien fractieleiders uit de Tweede Kamer aan het woord.