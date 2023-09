Verkiezingen: het wordt dringen in het midden de komende maanden

CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal tijdens een door het CDJA georganiseerde lezing, zijn eerste grote publiekelijke optreden als lijsttrekker van de christendemocraten. Beeld FREEK VAN DEN BERGH/anp

Het is sinds 2002 niet meer voorgekomen dat een zittende premier niet deelneemt aan de verkiezingen. En dat geeft een andere dynamiek aan de campagne, blijkt nu vrijwel alle lijsttrekkers zich aan de kiezer hebben gepresenteerd. Mark Rutte laat een gapend gat achter in het ‘politieke midden’.



“Alles is mogelijk,” hield D66-lijsttrekker Rob Jetten zijn achterban zaterdagmiddag hoopvol voor tijdens de campagneaftrap in Zwolle. Voor zijn partij, die volgens de peilingen fors dreigt te verliezen, lijkt dat hopen tegen beter weten in. Maar de les van 2002 is dat de kiezer na het aangekondigde vertrek van een zittende premier op zoek gaat naar nieuwe houvast. Het CDA leek destijds op sterven na dood, maar werd in een door de moord op Pim Fortuyn besmeurde campagne toch de grootste. Nota bene met een volstrekt onbekende lijsttrekker: Jan Peter Balkenende. Het is een les waar ook Jettens CDA-collega Henri Bontenbal zich aan vastklampt – in een peiling van I&O Research dreigen de christendemocraten maar drie zetels over te houden.



Elke partij ziet dat het speelveld open ligt. Zelfs de VVD weet dat het geen vanzelfsprekendheid is dat de liberalen zonder Rutte op 22 november nog een keer de grootste worden.

Hengelen naar gunst kiezer



Bij de laatste verkiezingen kwamen er op de flanken links en rechts partijen op die zich afzetten tegen Rutte en de politiek waar hij voor stond. Nu hij weg is, lonken partijen juist naar de mensen die voorheen op hem stemden. Kiezers die Rutte in 2021 nog aan zich wist te binden door zich te presenteren als ‘doener’ en niet als ‘schreeuwer’, en die ervaring tijdens de coronapandemie niet wilden inwisselen voor een onbekend gezicht.

Veel partijen hengelen naar hun gunst. In elk geval vier doen dat voorlopig met succes: de VVD, Pieter Omtzigts nieuwe partij Nieuw Sociaal Contract (NSC), de linkse samenwerking GroenLinks-PvdA en de BBB. Allemaal presenteren ze zich als de stem van de kiezer in het midden. Allemaal kopiëren ze de Rutterol door op te roepen tot minder verdeeldheid. Een boodschap die erin moet gaan als koek bij kiezers in het midden die vooral stabiliteit willen, sociaaleconomisch vaak ietsje naar links hellen (vóór een fatsoenlijke verzorgingsstaat) en cultureel ietsje naar rechts. En dat is volgens opiniepeilers een grote groep.

Niet toevallig benadrukte lijsttrekker Dilan Yesilgöz vrijdag bij de aftrap van de VVD-verkiezingscampagne dat én het asielbeleid strenger moet én er iets moet worden gedaan aan de bestaanszekerheid van mensen. Dezelfde thema’s claimen Omtzigt en BBB-leider Caroline van der Plas, die voortdurend benadrukt dat haar partij ‘niet links of rechts is, maar een brede middenpartij’. Ook Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) benoemde bestaanszekerheid tot een speerpunt van de campagne en zei erbij dat zijn achterban moet stoppen met doemverhalen over het klimaat en dat de kiezer in het midden ervan moet worden overtuigd dat ze de grootste kunnen worden.

Dringen om ertussen te komen

Met de vierstrijd die zich aftekent in de peilingen wordt het voor de andere partijen dringen om er nog tussen te komen, zeker voor de traditionele middenpartijen. D66-leider Jetten benadrukt ook te willen stoppen met klimaatdrammen’. Hij zei zaterdag dat het tijd is ‘voor een nieuwe generatie’.

En ook CDA’er Bontenbal probeert zich op die manier te onderscheiden. Hij zegt dat zijn partij te veel is afgedreven van haar beginselen en terug moet naar het oude verhaal: omzien naar elkaar en gemeenschapszin. Tegelijk wil de partij een nieuw begin uitstralen. De top van de zaterdag gepresenteerde kandidatenlijst bestaat uit nieuwe gezichten, zoals de nummer twee Eline Vedder.

De flanken

Intussen hebben partijen die zich profileren aan de flanken het lastig. Op links staat de SP onder druk en dreigt het radicale BIJ1 domweg te verdwijnen. Op rechts dacht JA21 in 2021 nog ‘het gat op rechts’ te kunnen vullen. Inmiddels moet het vechten tegen het imago van een zoveelste partij die door ruzie implodeert.

Dat geldt ook voor BVNL, dat zich net als JA21 afsplitste van Forum voor Democratie en dat daarna zelf weer splitste. Met partijhoppers als Henk Krol (ooit 50Plus) en Harry Wijnschenk (ooit LPF) op de lijst hoopt de partij van Wybren van Haga terug te keren in de Tweede Kamer. Vooralsnog staat de partij in de peilingen op nul zetels.