Verkiezing Woord van het Jaar: viruswappie, fabeltjesfuik of coronamoe?

Tegenstanders van de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten beteugelen, demonstreren op het Malieveld. Zij worden soms viruswappies genoemd. Viruswappie is een scheldwoord voor iemand die de ernst van corona ontkent. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Er kan nog tot aanstaande maandag 17.00 uur worden gestemd. Alle woorden zijn in 2020 ontstaan.

Veel van de twintig genomineerde woorden dit jaar hebben te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Zo werden anderhalvemetersamenleving, kuchscherm, hoestschaamte, zelfquarantaine en raambezoek vaak ingestuurd door het Nederlandse publiek.

Er zijn ook woorden die geen link hebben met het coronavirus: klimaatwanhoper, racismeknielen en stekkergekte.

Op de website van Van Dale is de uitleg van de woorden te vinden.

Boomer

Vorig jaar werd boomer gekozen tot Woord van het Jaar. Het woord, omschreven als ‘persoon, met name van gevorderde leeftijd, met ouderwetse denkbeelden of conservatieve opvattingen’, kreeg 41,8 procent van de stemmen. Daarmee eindigde het boven klimaatspijbelaar en klimaatdrammer. In 2018 won blokkeerfries de verkiezing van Van Dale.