‘Verkeersveiligheid kinderen sterk verbeterd’

De Heemstedestraat is één van de gevaarlijkste verkeerswegen van Amsterdam. Beeld Marc Driessen

In 2018 vielen er 19 verkeersdoden in de leeftijdscategorie 0 tot 14 jaar. Ter vergelijking: in de periode 1996-2000 waren dit er gemiddeld 65 per jaar. Dat becijfert de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

De publicatie van de cijfers valt samen met het begin van het nieuwe schooljaar, waarbij Veilig Verkeer Nederland (VVN) weer vraagt om aandacht voor fietsende scholieren in het verkeer. Het einde van de schoolvakanties betekent behoorlijk meer drukte op de weg. En ook veel kinderen die voor het eerst naar de middelbare school gaan, en dus vaak een langere en nieuwe route moeten nemen

Veiligheid

De betere veiligheid komt vooral door de toename van 30 kilometer per uur-zones, de verbeterde veiligheid van auto’s voor inzittenden en meer gebruik van verbeterde kinderzitjes en -stoeltjes. Als kinderen ernstig gewond raken in het verkeer, dan gebeurt dat vooral wanneer zij fietser of voetganger zijn. De meeste dodelijke slachtoffers vallen onder kinderen op de fiets in een botsing met een auto, aldus de SWOV.

VVN pleit voor een structurele verkeerseducatie, die een ‘duidelijke en stevige’ plaats moet krijgen in de nieuwe voorstellen voor herziening van de onderwijsdoelen. Zo is er een blijvende investering nodig in de kwaliteit van verkeerslessen op de basisschool. Voor ouders zelf is er ook een rol. Zij worden opgeroepen samen met hun kinderen naar school te fietsen of te lopen, en de auto te laten staan. Dit om lastige verkeerssituaties te oefenen.