Verhuurders worstelen met rookmelderplicht: ‘We komen niet bij iedereen binnen’

Per 1 juli moeten alle bestaande huizen op elke verdieping een rookmelder hebben. Beeld ANP

Rookmelders redden levens, daarom kondigde de overheid vorig jaar aan dat rookmelders per 1 juli zowel in huur- als koophuizen op elke verdieping verplicht worden. Huiseigenaren moeten dat zelf regelen, maar bij een huurwoning ligt die taak bij de verhuurder.

Vrijwel geen enkele woningcorporaties of verhuurder gaat die deadline echter halen, zo blijkt uit een rondgang. Het percentage huizen zonder rookmelder schommelt bij verhuurders tussen de 15 en 25 procent.

Terugkerend probleem

Brandmelders zijn er doorgaans genoeg, slechts een enkele verhuurder geeft aan dat er door leveringstekorten geen melder verkrijgbaar is. Ook aan de capaciteit om de brandmelders te plaatsen schort het bij de meeste verhuurders niet. Volgens Pim de Ruiter van woningcorporatie Rochdale is het niet kunnen bereiken van huurders het grootste obstakel: “We hebben geen sleutels, het moet met in- en toestemming van bewoners gebeuren.” Met name in de Amsterdamse wijken Noord, Nieuw-West en Zuidoost is het volgens De Ruiter ingewikkeld om met huurders in contact te komen. “Het is een terugkerend probleem.” Het zijn de buurten waar de meeste woningen van Rochdale staan, maar ook waar relatief de armste doelgroep woont.

De Amsterdamse brandweer herkent dat. Volgens communicatieadviseur van de brandweer Leena Jaarsveld zijn bewoners uit deze wijken moeilijker te bereiken via reguliere kanalen. Om elke Amsterdammer bewust te maken van de gevaren van brand, startte de brandweer een jaar geleden specifiek in de kwetsbare wijken de actie ‘Brandveilig leven’. Bij het initiatief wordt gewezen op de gevaren van brand en de noodzaak van brandmelders.

Aangetekend

De afgelopen maanden werden huurders zonder brandmelder actief per mail en brief benaderd dat ze kosteloos een brandmelder kunnen laten plaatsen. Volgens een woordvoerder van corporatie Lieven de Key viel de aankondiging van de maatregel samen met de nieuwste coronagolf. Dat bracht voor- en nadelen met zich mee. Enerzijds waren huurders meer thuis en was een afspraak daarom makkelijker te maken. Anderzijds waren huurders voorzichtiger met het binnenlaten van bezoek: “Sommigen vonden het risico op een besmetting te groot.”

Ook nu merken ze bij Lieven de Key dat dit probleem bij sommige huurders speelt. Daarom zijn deze week brandmelders per aangetekende brief naar de resterende huizen verstuurd, inclusief een handleiding, .

Zelf installeren is volgens de Amsterdamse brandweer ‘supermakkelijk’. Een rookmelder kan met tape of een magneetstrip aan het plafond worden bevestigd. Met een batterij die tien jaar meegaat heeft de brandmelder een lange levensduur en is goedkoop in gebruik.

Bellen, bellen, bellen

Wooncorporaties en verhuurbedrijven verwachten de overige 15 tot 25 procent van de huurhuizen de aankomende weken van een brandmelder te kunnen voorzien. Er wordt hierbij voornamelijk ingezet op het actief blijven benaderen van huurders. De Ruiter: “We blijven bellen, bellen, bellen.” Wouter Langeveld van wooncorporatie Alliantie onderzoekt een andere weg. “Omdat wij niet altijd gemakkelijk toegang tot een woning krijgen, onderzoeken we nu of we via een juridische weg binnen kunnen komen.”

De gemeente Amsterdam geeft aan de nieuwe wettelijke verplichting te gaan handhaven. Een woordvoerder laat weten eerst in gesprek te gaan met eigenaars. Een vervolgstap is een last onder dwangsom. De hoogte hiervan hangt af van de mate van het achterstallig onderhoud.