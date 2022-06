Verhoging kilometervergoeding dode mus: geen cao-afspraak voor miljoenen werknemers

Het kabinet heeft aangekondigd de belastingvrije kilometervergoeding te verhogen tot 21 cent per 2023 en 23 cent vanaf 2024. Beeld ANP

“Van de 6 miljoen mensen die onder een cao vallen, is voor 2,6 miljoen een reiskostenvergoeding afgesproken,” zegt Zakaria Boufangacha, vicevoorzitter van FNV. “Dat is heftiger dan ik verwachtte.” En van die werknemers krijgt slechts een derde de maximale onbelaste vergoeding van 19 eurocent per kilometer.

Voor veel mensen zijn de vergoedingen veel minder dan 19 cent. “En dan gaat het om grote cao’s zoals de ziekenhuizen, technische groothandels en de levensmiddelensector. Daar wordt niets betaald of maar tot 8 eurocent per kilometer. En in de kinderopvang is dat 11 cent,” aldus Boufangacha.

Geld bijleggen om op werk te komen

Het kabinet heeft aangekondigd de belastingvrije kilometervergoeding te verhogen tot 21 cent per 2023 en 23 cent vanaf 2024, maar dat is een dode mus zolang veel werknemers nog niet eens 19 cent halen, is de vrees bij FNV. “Werkgevers mogen ook meer betalen, maar het aantal cao’s met een hogere kilometervergoeding is op één hand te tellen.” Boufangacha noemt de cao voor de Bouw en infra en de schilders als voorbeeld. Daar worden vergoedingen van 32 en 30 cent per kilometer betaald.

Dat betekent dat de werknemers geld moeten bijleggen om met de auto naar het werk te reizen. En dat is niet te verkopen in deze tijd, vindt Boufangacha. “Alles wordt duurder. Wij vinden dat werknemers gecompenseerd moeten worden voor de hoge inflatie. Dat betekent hogere lonen en hogere kilometervergoedingen.”

Werkgevers riepen eerder dat ze hun werknemers graag tegemoet willen komen en hogere kilometervergoedingen willen betalen. “Maar daar merken wij in de onderhandelingen niets van,” constateert Boufangacha. “We hebben in 60 procent van de cao’s die we dit jaar hebben afgesloten afspraken gemaakt over de reiskostenvergoeding. Dat is maar iets meer dan vorig jaar.”

Werkgeversvereniging AWVN zegt dat werkgevers wel degelijk de portemonnee trekken. “De trend is echt dat er kilometervergoedingen worden afgesproken waar die niet zijn. En waar wel al afspraken zijn, gaan de vergoedingen omhoog,” aldus Jannes van der Velde van de AWVN.

Inflatie

De FNV heeft zich in het onderzoek gericht op de afspraken die in de cao’s zijn gemaakt. Er werken ook nog zo’n vijf miljoen mensen die niet onder een cao vallen, zoals 1,3 miljoen zzp’ers. “Het is de vraag of zij allemaal een kilometervergoeding krijgen,” zegt Boufangacha. Ook de vergoeding voor het gebruik van openbaar vervoer is lang niet altijd goed geregeld.

Volgens de FNV is geld niet het probleem. “Er is ruimte genoeg. Afgelopen jaar was een recordjaar voor de winsten van bedrijven. Maar de rekening voor de hoge inflatie wordt bij de werknemers neergelegd.”

Werkgevers vinden dat ze wel degelijk oog hebben voor de werknemers. “Bedrijven hebben ook last van de inflatie, dat is iets wat ons allemaal overkomt,” aldus Van der Velde. Hij ontkent dat er te weinig gebeurt. “Het gaat om de totale loonruimte. Werkgevers verhogen bijvoorbeeld de laagste loonschalen. Dat helpt mensen ook. Maar uiteindelijk moet het uit de lengte of de breedte komen.”