Vergeten opnamen van Chet Baker 35 jaar na zijn dood uitgebracht

Volgens medewerker Frank Jochemsen gaat het om twee sessies die in 1979 werden opgenomen in een Vara-studio, voor het radioprogramma Nine O’Clock Jazz, dat weer van de KRO was. Producers waren Edwin Rutten en Lex Lammen, die het programma ook presenteerde. Een deel werd uitgezonden, een deel niet. Dat laatste is nu voor het eerst te horen.

Baker is op beide sessies in kwartetvorm te beluisteren: in april 1979 met pianist Phil Markowitz, bassist Jean-Louis Rassinfosse en drummer Charles Rice en in november van hetzelfde jaar met Nederlandse begeleiders: pianist Frans Elsen, bassist Victor Kaihatu en drummer Eric Ineke.

Ster voor jazzliefhebbers

De opnamen komen direct van de originele KRO-tapes en zijn nu helemaal opgeknapt ofwel geremastered door Marc Broer. Er komt ook een boekje bij de dubbel-cd, met teksten van onder anderen Chet Baker-biograaf Jeroen de Valk en Edwin Rutten.

Baker was medio vorige eeuw echt een ster voor jazzliefhebbers, die bij zijn optredens in onder meer het Concertgebouw in Amsterdam en het Kurhaus in Scheveningen de zaal tot de nok vulden. Zijn drugsverslaving stond zijn loopbaan echter herhaaldelijk in de weg. Hij werd maar 58 jaar.

