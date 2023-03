Vergeet je paraplu niet als je gaat stemmen

Beeld ANP

Op dinsdagavond zal het afkoelen richting het vriespunt. ’s Avonds trekt een aantal winterse buien over het land met kans op natte sneeuw en hagel. Deze buien houden ook in de nacht en ochtend van woensdag aan.

Later in de ochtend kan het opklaren en wordt het op steeds meer plaatsen droog. Warm zal het niet worden, met een temperatuur tussen de 7 en 9 graden. Het is kouder dan gemiddeld deze tijd van het jaar. Dat het in de middag en avond relatief droog blijft, kan positief zijn voor de opkomst van de verkiezingen: met langdurige regen blijven sommige mensen toch thuis, aldus WeerOnline.

