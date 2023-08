Verenigingsraad CDA stemt unaniem voor Henri Bontenbal als lijsttrekker

Henri Bontenbal wordt vermoedelijk maandagmiddag als lijsttrekker gepresenteerd. Beeld ANP

Gezien dit sterke mandaat is het onwaarschijnlijk dat een tegenkandidaat voldoende steun krijgt om Bontenbal uit te dagen. Maandagmiddag om 16.00 uur wordt de kandidaat-lijsttrekker gepresenteerd aan de pers.

Tegenkandidaten kunnen zich officieel nog tien dagen melden. Dan moeten ze wel de steun krijgen van 1 procent van de CDA-leden, of van tien lokale afdelingen. Dat is zeer onwaarschijnlijk, gezien de brede steun voor Bontenbal in de verenigingsraad. Daarin zijn namelijk alle provinciale en lokale afdelingen vertegenwoordigd, plus de partijverenigingen voor jongeren, senioren en vrouwen.

