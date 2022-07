Verdwaalde koe zorgt voor opstopping A2

Beeld ANP

Dat meldt Rijkswaterstaat op Twitter. Terwijl er een protest voor boeren plaatsvond in Amsterdam, blokkeerde de koe ongeveer een half uur lang de A2. Het dier zwom op eigen houtje een sloot over, waarna de weg tussen Vinkeveen en Abcoude gesloten moest worden. Ook in de richting van Utrecht waren rijstroken dicht.

De vertraging liep op tot een uur. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat de koe rond 13.50 uur van de weg is gehaald door een weginspecteur in verband met de veiligheid van het verkeer. Het is niet bekend van wie die koe is.

Het lijkt het wilde westen wel, een koe op de #A2 zorgt voor problemen in de richting Amsterdam tussen Vinkeveen en Abcoude. Er is een verkeersstop inmiddels. Richting Utrecht zijn nu ook twee nu ook rijstroken dicht. pic.twitter.com/XovufpP4XP — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) 23 juli 2022

