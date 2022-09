Verdachten van doodschieten Nijmeegse klusjesman zwijgen: ‘Het spannende bewaren we voor later’

Politie en hulpdienst op het Thorbeckeplein in Beuningen waar Mehmet Kiliçsoy op 6 juli 2020 werd doodgeschoten. Volgens justitie waren de kogels voor iemand anders bedoeld. Beeld ROLAND HEITINK/ANP

De 49-jarige Kiliçsoy uit Nijmegen werd op 6 juli 2020 doodgeschoten in de omgeving van een winkelcentrum in Beuningen. Na uitvoerig onderzoek kwam de politie tot de conclusie dat de schutters geblunderd hadden. Mehmet Kiliçsoy, vader van drie kinderen, was niet het beoogde doelwit. Hoewel de politie wel een vermoeden had wie het slachtoffer had moeten zijn, werd die theorie nooit bevestigd.

Inmiddels staan zes Amsterdammers terecht in deze zaak. Tijdens de behandeling van de moordzaak las de rechter maandag in de rechtbank van Rotterdam berichten voor die twee verdachten vlak na de moord verstuurd zouden hebben. ‘Valt hij nog te redden denk je, of gelijk weg?’ zo werd gevraagd. ‘No man, hij is klaar hij beweegt geeneens.’

De rechter memoreerde hoe de daders er vervolgens vandoor gingen in een wit Volkswagenbusje dat eerder op de Nassaukade in Amsterdam was gestolen. Die bus werd later door de politie in een woonwijk gevonden. Doordat er veel politie op de schietpartij was afgekomen kon het voertuig niet in brand worden gestoken. ‘Bro, we kunnen nu niks branden, veel blauw,’ luidde een van de berichten.

Zendmasten

In het busje werd dna aangetroffen van de 32-jarige Jermaine M. Verder werd op de bestuurdersstoel een schaamhaar gevonden van de 21-jarige Jurviën M. Gaandeweg het onderzoek kwam een groepje Amsterdammers in beeld die zich zouden bezighouden met moord op bestelling. Telefoonnummers die volgens het Openbaar Ministerie (OM) aan enkele verdachten te linken zijn, hebben van Amsterdam naar Beuningen zendmasten aangestraald op en rond de dag van de liquidatie.

Volgens het OM is de 29-jarige Jomairo ‘Joey’ D. een spilfiguur binnen de groep. Over hem kwam drie maanden vóór de moord op Mehmet Kiliçsoy de tip binnen dat hij zich, samen met zijn broer August ‘Auki’ D., bezig zou houden met ‘het voorbereiden en uitvoeren van liquidaties.’ Hij werd in juni 2021 opgepakt in Frans Guyana.

Meer verdenkingen

De zes verdachten die maandag terechtstonden, ontkennen betrokkenheid bij de moord op Kiliçsoy. Een aantal van hen wordt, samen met anderen, ook verdacht van betrokkenheid bij een aanslag op een Utrechtse crimineel op een vakantiepark bij Tienhoven. Daarbij werd het verkeerde chalet beschoten. Ook worden ze verdacht van het voorbereiden van een, eveneens mislukte, aanslag op een Amsterdamse crimineel in januari 2021.

Geen van de verdachten wilde vandaag reageren op het bewijs dat de rechtbank werd voorgehouden. “Zwijgrecht,” was steevast het antwoord op vragen.

Alleen August ‘Auki’ A. doorbrak het zwijgen en ging in discussie met de officier van justitie, Aidan van Veen. “U wil een beetje babbelen, dan gaan we een beetje babbelen,” aldus A. Toen de officier hem vervolgens vroeg of een verdachte, die momenteel nog vast zit in Frans Guyana, bij A. in huis had verbleven, zei A.: “Ik denk dat jij bij me thuis was.”

Substantiële antwoorden bleven uit. “Het spannende bewaren we voor later,” aldus A.

De rechtbank Gelderland heeft enkele dagen voor de behandeling van de zaken uitgetrokken. Vrijdag maken nabestaanden van Mehmet Kiliçsoy gebruik van hun spreekrecht. De eisen in de zaak worden op 31 oktober verwacht.