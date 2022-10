Verdachten ontvoeringsplan Belgische minister worden overgeleverd

Beeld AFP

Een vraag via socialmediaplatform Snapchat. Zo raakte de 30-jarige Leonard D. uit Den Haag naar eigen zeggen eind september betrokken bij de zaak rond de vermeende kidnap van de Belgische justitieminister Vincent Van Quickenborne. Onbekenden boden hem 500 euro om een auto naar Kortrijk in West-Vlaanderen te rijden.

De Belgische politie beschikte op dat moment over informatie waaruit bleek dat criminelen uit het drugsmilieu van plan waren om een minister in Kortrijk te ontvoeren. Zodoende werd daar extra gepatrouilleerd.

En dus signaleerden Belgische agenten op donderdag 22 september drie mannen in een Nederlandse Renault Clio in Kortrijk. Een vierde man kwam op dat moment aangelopen. De auto en de vier mannen werden gecontroleerd. Naast de eerder genoemde Leonard D. noteerde de politie de namen van de 49-jarige Abdellatif M., de 21-jarige Mohammed Y. en de 20-jarige Farzad Y. Allemaal kwamen ze uit de regio Den Haag. Omdat er niets strafbaars werd aangetroffen, mocht het viertal hun weg vervolgen.

Machinegeweer

Een dag later werd de Belgische politie gebeld door een buurvrouw van minister Van Quickenborne. Haar oprit werd geblokkeerd door een Renault Megane met Nederlandse kentekenplaten. Het voertuig bleek gestolen. Toen de politie daarop de auto controleerde, werden een machinegeweer, twee pistolen, benzine en spanbanden gevonden.

De vier mannen werden in Den Haag alsnog aangehouden. Ze worden verdacht van poging tot ontvoering, wapenbezit, poging tot gijzeling en lidmaatschap van een criminele organisatie. België heeft verzocht om hun overlevering.

In Belgische media wordt gesuggereerd dat de opdracht voor de ontvoering van minister Van Quickenborne mogelijk afkomstig is van de Vlaamse crimineel Flor Bressers. Hij geldt als een zakenpartner van de Nederlander ‘Bolle’ Jos Leijdekkers, die op de Nationale Opsporingslijst van de Nederlandse politie staat.

Ondergedoken

Woensdag stonden drie verdachten van de ontvoeringsplannen voor de overleveringskamer van de Amsterdamse rechtbank. Die besliste dat het drietal inderdaad naar België mag worden overgebracht.

“Ik heb er slapeloze nachten van,” zo vertelde Farzad Y. in de Amsterdamse rechtbank. “Ik werk elke dag van 9 tot 5 op kantoor.” Hij heeft bij de politie verteld dat hij op de bewuste avond met zijn vriend Mohammed Y. ‘een drankje ging doen’ in Antwerpen’. “Ik heb nooit de intentie gehad om iemand in België te ontvoeren.”

Hij was de enige die iets losliet over zijn persoonlijke omstandigheden. De overige twee verdachten wilden niets kwijt. Donderdag beslist de rechtbank of ook Mohammed Y. wordt overgeleverd aan de zuiderburen.

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in België moest minister Van Quickenborne enkele dagen onderduiken in een safehouse. Hij wordt momenteel extra streng beveiligd.