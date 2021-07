‘Verdachten fatale mishandeling Mallorca willen onderhandelen over overgave’

Beeld Hollandse Hoogte / Imago Stock & People GmbH

De Spaanse krant Última Hora verwacht dat de afdeling moordzaken in Palma het onderzoek donderdag afrondt. Dat zou dan meteen moeten leiden tot een verzoek aan Nederlandse collega’s om de acht geïdentificeerde verdachten te arresteren.

De krant schreef eerder al dat justitie wil dat de verdachten in de leeftijd van 18 tot 20 jaar in voorarrest worden geplaatst in afwachting van een proces. Dat is mede omdat een aantal verdachten of hun familie over ‘veel middelen’ zou beschikken en dat er daardoor vluchtgevaar zou bestaan. Ze zouden ‘een leger aan advocaten’ hebben ingezet in zowel Nederland als op Mallorca om uitlevering aan Spanje te voorkomen, om te weten te komen wie waar precies van wordt beschuldigd en of er te onderhandelen valt over overgave aan de Spaanse justitie.

De politie wilde de groep afgelopen week aanhouden in hun vakantiewoning vlakbij Palma, maar twaalf van de dertien verdachten bleken spoorslags terug naar Nederland te zijn gevlogen. De achterblijver kon vrijdag op het vliegveld worden aangehouden en is verhoord, maar zit niet in voorlopige hechtenis.

Slachtoffer uit Waddinxveen

Dertien jongeren gingen in de vroege uren van 14 juli voorbijgangers te lijf aan het strand en vielen ook een groepje van vijf landgenoten aan. De vijf raakten gewond en een in elkaar gezakt slachtoffer werd meermaals tegen het hoofd geschopt. Deze 27-jarige man uit Waddinxveen overleed zondag in een ziekenhuis als gevolg van het opgelopen hersenletsel. De Spaanse politie heeft bewakingscamera’s aan het strand en dus beelden van de mishandeling.

Volgens Última Hora is het bij moordzaken daardoor bekend dat zeker elf verdachten het later overleden slachtoffer niet hebben geschopt. De vrijdag op de luchthaven aangehouden verdachte leek volgens de politiebeelden het slachtoffer ook niet te hebben geslagen en hij werd na verhoor op vrije voeten gesteld.