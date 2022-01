Verdachte voorbereiden ‘ernstig misdrijf’ tegen John van den Heuvel is Mourad O. (36) uit Utrecht

Voor de politie-actie waarbij donderdag O. werd aangehouden werd de A2 afgesloten. Beeld ANP

De onderzoeksrechter besloot vrijdag dat hij nog zeker drie dagen in de cel moet blijven op verdenking van het voorbereiden van ‘een ernstig misdrijf’. Al is de recherche nog zeer druk doende te achterhalen wat precies zijn bedoeling is geweest toen hij de gepantserde auto’s opvallend volgde waarin misdaadverslaggever John van den Heuvel vanuit Amsterdam richting Utrecht werd vervoerd. Het incident is nog door raadsels omgeven.

De laatste veroordeling van Mourad O. was vanwege het mogelijk beroven van een wietkwekerij. Veel langer geleden zat hij eens in een auto die aan een serieus misdrijf werd gelinkt.

In het voorjaar van 2021 is hij verhoord als getuige in de zaak Marengo. Hij was opgeroepen omdat verdachte Mohamed el A. (van onder meer de liquidatie van Ranko Scekic in 2016) een uitvoerige verklaring had afgelegd waarvan hij hoopte dat Mourad O. die (deels) zou bevestigen. Dat gebeurde niet, want O. beriep zich op zijn ‘verschoningsrecht’ en zweeg.

Mourad O. kent meerdere spelers in de periferie rond Ridouan Taghi, maar het is nog onduidelijk of hij enigerlei serieuze rol speelde in het milieu om hem heen.

Hij heeft ook een legaal bedrijf op zijn naam staan, in de Utrechtse wijk Ondiep. Dat bedrijf installeert laadpalen voor elektrische voertuigen. Zijn omgeving zegt zich niet te kunnen voorstellen dat hij John van den Heuvel iets zou willen aandoen en denkt dat hij ‘dom aan het bumperkleven was’, zegt een ingewijde.

Omdat Mourad O. ‘in beperkingen zit’ en geen contact met de buitenwereld mag hebben, wil het Openbaar Ministerie niet antwoorden op vragen. Zijn advocaat Veerle Hammerstein kan om dezelfde reden niets zeggen.