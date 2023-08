Verdachte van schietpartij in Den Haag aangehouden in vliegtuig op Schiphol

Na de schietpartij van maandagavond overleed een 24-jarige man uit Den Haag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Beeld ANP / John van der Tol

De schietpartij gebeurde rond 21.20 uur op de kruising van de Orlandostraat met de Laan van Wateringse Veld, in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van Den Haag. Het slachtoffer, een 24-jarige man uit Den Haag, werd op straat neergeschoten en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het fatale incident. Daarbij worden ‘verschillende scenario’s’ bekeken. Zo onderzoekt de politie bijvoorbeeld of een uitgebrande auto die korte tijd na de schietpartij werd gevonden aan de Van der Kooijweg in Rijswijk, zo’n 4 kilometer verderop, iets met de schietpartij in Den Haag te maken heeft.

Ook explosie

Dinsdagochtend was in Den Haag ook een explosie bij een woning in de Jacob Schorerlaan, in de buurt van het Zuiderpark. Volgens de politie is dat waarschijnlijk een op zichzelf staand incident, maar als er mogelijk toch een verband is met de schietpartij en de uitgebrande auto wordt dat meegenomen.

Omroep West meldt dat aan de schietpartij een ruzie met een jeugdvriend voorafging, maar een politiewoordvoerster kan dat niet bevestigen. “We zien veel speculaties en geruchten voorbijkomen, maar het onderzoek is nog in volle gang.”

Ook over de bestemming van het vliegtuig waarin de man werd aangehouden, kan de woordvoerster niets zeggen. De politie roept getuigen of mensen met camerabeelden op om zich te melden.