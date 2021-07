Verdachte van gewelddadige dood Nederlander (27) op Mallorca vrijgelaten

De boulevard van Playa de Palma op Mallorca, waar het incident woensdag plaatsvond. Beeld REUTERS

De 27-jarige man werd volgens de Spaanse politie woensdagnacht zonder reden tegen het hoofd getrapt door negen Nederlandse jongens. De verwondingen bleken zo heftig, dat het slachtoffer zondag overleed.

Met een man of dertien huurden de verdachten een villa in de omgeving van S’Arenal, dé badplaats van Mallorca waar het Nederlandse jongerentoerisme zich elke zomer concentreert. Na de mishandeling vertrokken de jongeren halsoverkop naar Nederland. Een van de jongens, die 18 jaar oud is, bleef iets langer om de sleutel bij de verhuurder terug te brengen.

Hij kon worden gearresteerd toen hij naar Nederland wilde vluchten. Inmiddels is hij vrijgelaten; de Spaanse politie concludeerde na het bekijken van de camerabeelden dat de 18-jarige wel tot de groep geweldplegers behoorde, maar zelf niet heeft geschopt of geslagen. Na een lang verhoor is hij weer op vrije voeten gesteld, melden Spaanse media. Naar de rest van de groep wordt nog gezocht.

De groep Nederlandse jongeren, volgens de politie van Palma de Mallorca tussen de 18 en 20 jaar, had zin in heibel, blijkt uit de verslagen in lokale media. Vanwege hun gedrag waren ze al een café uitgezet – de discotheken op het eiland mogen nog altijd niet open –, aldus krant en nieuwssite Última Hora, toen het even voor 02.30 uur helemaal fout ging.

Op de boulevard, die volstroomde met jonge vakantiegangers, nadat om 02.00 uur ’s nachts alle horeca verplicht de deuren sloot, begon de grote groep onverwacht en ogenschijnlijk zonder reden andere mensen aan te vallen. Ze richtten zich ook op een groepje van vijf Nederlanders, die op het lage muurtje zaten dat de boulevard van het strand scheidt.

Intensive care

Negen van de dertien jongeren openden de aanval op de groep. Drie van de slachtoffers raakten lichtgewond, een vierde was door de klappen tijdelijk buiten bewustzijn. De vijfde, een 27-jarige man, was er het slechtst aan toe. Eenmaal op de grond werd hij herhaaldelijk tegen het hoofd getrapt. Hij moest door de gealarmeerde hulpdiensten beademd worden, waarna hij met hersenletsel op de intensive care van het ziekenhuis Ses Espases belandde.

Wat de agressors niet wisten, is dat precies op die plaats op de boulevard, een plek waar regelmatig opstootjes zijn, een politiecamera zo’n 5 meter hoog op een mast staat. De camera heeft de aanval in detail geregistreerd, waarop de politie na de melding van de hulpdiensten snel in actie kwam. Volgens de krant Diario de Mallorca nam de dienst moordzaken het onderzoek op zich, en ontdekten de agenten dat de groep eerder al andere landgenoten had aangevallen.

Op de vlucht

De mannen identificeren was niet eenvoudig. Met stills van de camerabeelden gingen de agenten de plaatselijke hotels en appartementencomplexen langs, met name in S’Arenal, waar veel jonge Nederlandse toeristen overnachten. Maar nergens werd de groep herkend, ondanks de omvang. Uiteindelijk ontdekten de agenten dat de groep gehuisvest was in een villa net buiten de badplaats, richting het dorp Llucmajor.

De verdachten waren zich er op dat moment echter al van bewust dat zij gezocht werden, aldus de politie. Overhaast verlieten zij het huis om, een dag eerder dan gepland, een vlucht terug naar Nederland te nemen. De politie arriveerde net te laat om hen aan te houden, aldus Última Hora. Maar een van de jongens, 18 jaar oud, was iets langer gebleven om de sleutel bij de villaverhuurder terug te brengen. Toen hij vrijdagmiddag in Palma een vlucht naar Nederland wilde nemen, kon hij wel worden gearresteerd.

Gezien de ernst van de zaak heeft de Spaanse politie een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd en vraagt het Nederland om hun overlevering. Ze zullen door de Spaanse justitie worden beschuldigd van doodslag of moord. De Nederlandse politie zegt het uitleveringsverzoek nog niet te hebben ontvangen. Zo lang dat niet zo is kan de Nederlandse politie geen actie ondernemen en ook niets over de zaak zeggen, laat een woordvoerder weten.