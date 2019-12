Verdachte tramaanslag Gökmen T. niet op zitting: te veel geweld nodig

Rechtbanktekening van Gokmen T. tijdens de eerste inleidende zitting voor de rechtbank in Utrecht, in juli van dit jaar. Beeld ANP Graphics

De rechtbank had hem bevolen wel te komen, maar daarvoor zou te veel geweld en dwang nodig zijn. Er zou een speciale eenheid nodig zijn geweest om hem richting de rechtbank te rijden. Ook zou het de inleidende zitting ernstig verstoren, stelde het Openbaar Ministerie (OM). De rechtbank was het hiermee eens en besloot het bevel niet uit te voeren.

Dat leidde tot boze reacties van enkele nabestaanden in de zaal. Een vader zei dat de verdachte ‘ook veel geweld heeft gebruikt tegen zijn dochter. In wat voor land leven we?’

Zichzelf verdedigen

Het OM en de door de rechtbank toegewezen advocaat André Seebregts vinden dat T. het recht moet hebben om zichzelf te verdedigen. Uit onderzoek in het Pieter Baan Centrum (PBC) blijkt dat T. ondanks zijn zwakbegaafdheid en stoornissen in staat is om de kern en de context van zijn vervolging te begrijpen en zijn procespositie te bepalen, stelden ze maandag voor de rechtbank.

T. heeft steeds gezegd dat hij geen advocaat wil. Seebregts was ook aan het begin zijn raadsman, maar T. zette hem in juni aan de kant. De rechtbank wilde toch dat de verdachte juridisch geholpen zou worden en wees Seebregts aan. Maar de advocaat voerde aan dat T. zich verzet en zich niet laat verdedigen. Seebregts pleitte ervoor om een procesbewaker aan te stellen, die kan monitoren of er sprake is van een eerlijk proces.

De rechtbank beraadt zich nu over de verzoeken.

Volgens het PBC is T. verminderd toerekeningsvatbaar. Hij lijdt aan een narcistische en persoonlijkheidsstoornissen en is daarbij zwakbegaafd. Deskundigen zien wel mogelijkheden tot behandeling, wat ertoe kan leiden dat de verdachte tbs kan worden opgelegd.

Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak van 2 tot en met 6 maart zullen alle slachtoffers alleen met voornaam worden genoemd, zo wil het OM.

Vier mensen doodgeschoten

T. heeft toegegeven dat hij op 18 maart van dit jaar in en rond de tram op het 24 Oktoberplein vier mensen heeft doodgeschoten. Hij zegt niet te geloven in de democratie en de rechtsstaat, maar heeft desondanks wel meegewerkt aan het persoonlijkheidsonderzoek bij het PBC.

T. wordt beschuldigd van moord met een terroristisch oogmerk op vier mensen, poging hiertoe op drie mensen, bedreiging met een terroristisch misdrijf van meerdere personen in en buiten de tram. Ook staat een mishandeling van een gevangenismedewerker in Lelystad op de aanklacht.

Het openbaar ministerie wil dat T. bij de volgende zitting wél verplicht aanwezig is.