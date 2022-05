Verdachte schietpartij Alblasserdam werd ook gezocht voor dodelijk misdrijf in Vlissingen

Hulpdiensten bij de Molensingel in Alblasserdam waar slachtoffers zijn gevallen bij een schietpartij. Beeld ANP

S. zou al betrokken zijn geweest bij een dodelijk misdrijf in Vlissingen, op de avond van 4 mei. Dat zei hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar op een persconferentie in Alblasserdam vrijdagavond. In de Zeeuwse stad werd die avond een dode man aangetroffen in een winkel. Er zou een link zijn tussen de twee misdrijven, maar daar kon Hillenaar nog niets over zeggen.

Wel had de verdachte volgens Hillenaar een ‘verleden in de zorgboerderij’, hij was daar cliënt.

Een jongen (12) en een vrouw (20) raakten zwaargewond bij de schietpartij in Alblasserdam. Zij liggen nog altijd in het ziekenhuis, zei politiechef Dennis den Os van district Zuid-Holland Zuid tijdens de persconferentie. Ook raakte een ander lichtgewond.

Het terrein rond de boerderij is afgezet en ook de toegangsweg naar de boerderij is dicht, forensische opsporing is aanwezig. Na de schietpartij kwamen twee traumahelikopters, meerdere ambulances en andere hulpdiensten ter plekke. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartij is in volle gang.

‘Inwoners zijn bang’

Op een video is te zien dat een jonge man door de politie onder schot wordt gehouden. Het is niet duidelijk of het hier om de schutter gaat. “We mogen van de politie niet naar buiten, iedereen in Alblasserdam moet thuisblijven,” zegt de maker van de video.

“Er zijn behoorlijk wat mensen neergeschoten, zo heb ik begrepen. Het is een heftige dag voor Alblasserdam. Vanochtend een dodelijk ongeluk, en nu komt dit er nog bovenop. Normaal gebeurt er nooit hier iets, dus veel inwoners zijn heel bang. Die maken zoiets nooit mee.”

‘Blij dat Ernst leeft’

Tientallen mensen staan vrijdagochtend in de buurt van de boerderij te kijken. Volgens omwonenden is de eigenares van de woonboerderij op vakantie. Direct betrokkenen kunnen terecht in cultureel centrum Landvast om te praten over de heftige gebeurtenis. Voor buitenstaanders die hun hart willen luchten, staan de deuren van Ichthuskerk aan het Scheldeplein open.

Ouders staan geëmotioneerd te wachten tot ze hun kinderen in de armen kunnen sluiten. Volgens omwonenden is de eigenaar van de woonboerderij op vakantie. Inmiddels hebben de eerste cliënten de zorgboerderij verlaten en zijn ze herenigd met hun ouders. Bij het hek vallen de meesten elkaar huilend in de armen.

Vader Ad Donk staat te wachten tot zijn zoon Ernst (29) naar buiten komt. Hij is opgelucht dat zijn zoon, die het syndroom van Down heeft, de schietpartij heeft overleefd. “Ik ben blij dat Ernst oké is. Maar dit gaat nog wel een staartje krijgen. Ernst is een gevoelige jongen.”

Donk vertelt dat zijn zoon nu zo’n zes jaar naar de dagbesteding in de Alblasserdamse zorgboerderij gaat. Ernst verzorgt er dieren en kan er paardrijden. “Dagelijks zijn er zo’n tien tot vijftien jongeren aanwezig bij de dagbesteding. Het personeel probeert de aanwezigen zo goed mogelijk te kalmeren.”

Ouders geëmotioneerd

De zorgboerderij waar het incident plaats zou hebben gevonden heet Tro Tardi en is in 2007 opgericht. De boerderij richt zich op dagbesteding voor zowel kinderen als volwassenen. Dat kunnen mensen zijn met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, autisme of alzheimer. Daarnaast biedt de zorgboerderij plaats aan jongeren en volwassenen die ‘de draad in hun leven weer op moeten pakken’, bijvoorbeeld als onderdeel van een re-integratietraject.

Op de boerderij worden koeien, kalveren, pony’s en paarden gehouden. Ook zijn er verschillende huisdieren zoals honden en katten. Het drama dat zich vrijdag heeft afgespeeld staat in schril contrast met de serene rust die er normaal heerst bij Tro Tardi. Vanaf de zorgboerderij kijkt je namelijk uit over de wereldberoemde molens van Kinderdijk.

Opgepakte verdachte is ‘verwarde en overlastgevende’ John S. Verdachte is de 38-jarige John S. uit Oud-Alblas. De man staat bij de politie al jaren bekend als ‘verward en overlastgevend’ en deed in 2017 een zelfmoordpoging. Dat melden goed ingevoerde bronnen. Voor zover bekend heeft John S. geen justitieel verleden. Wel is de politie bekend met een aantal incidenten, waarbij S. voor overlast zorgde. Zo deed hij in oktober 2017 een zelfmoordpoging in Gorinchem, waarbij de hulpdiensten massaal uitrukten. Hij bleek een overdosis pillen te hebben genomen en stond op het spoor. Uiteindelijk kon hij van het spoor worden gehaald en werd zijn maag leeggepompt. Een maand later was er een nieuw incident, waarbij de politie naar zijn woning moest. In december 2017 kreeg de politie de melding dat de man verschillende vrouwen zou hebben bedreigd. Op het adres waar John S. staat ingeschreven woont een vrouw van Thaise afkomst, die tien jaar ouder is dan S. Ook over haar zijn diverse meldingen zijn gedaan. Zo zou de vrouw zichzelf prostitueren. Ook is er een melding gedaan met betrekking tot mensenhandel. De politie gaat vooralsnog uit van één verdachte in het onderzoek naar de schietpartij.