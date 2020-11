Verdachte die babyzoontje doodde, deed eerder poging bij dochter

De vrouw zit momenteel op een psychiatrische afdeling van de Penitentiaire Inrichting in Zwolle. Beeld ANP

Het meisje, inmiddels 8, kon worden gered door een vriendin die de deur intrapte.

Morgen dient de pro-formazitting in de zaak en E. zal daar zelf niet bij aanwezig zal zijn. Er wordt onder meer besproken of zij langer moet vastzitten. Over E. moet nog een rapportage worden gemaakt door een psychiater en psycholoog.

Chamira E. werd in augustus in haar woning aan de Hagenau aangehouden na een melding van de buren. De politie trof de vrouw helemaal verward aan. Haar baby’tje was reeds overleden. “Er was sprake van een chaotische situatie. Ze was helemaal van de wereld en zat vermoedelijk opnieuw in een psychose,” zegt haar advocaat Theo Schut.

‘In- en intrieste zaak’

De vrouw zit momenteel op een psychiatrische afdeling van de Penitentiaire Inrichting in Zwolle. “De psychiater heeft haar pas na enkele weken ingelicht over hetgeen er is gebeurd. Het doet me niets, zei ze. Ze weet er niets meer van,” aldus Schut die van een ‘in- en intrieste zaak’ spreekt.

E. heeft ook nog een jongetje van drie. De vader van het baby’tje is volgens Schut ‘uit beeld’. De kinderen werden zes jaar geleden na de wurgpoging enkele weken uit huis geplaatst, maar woonden daarna weer bij hun moeder.

De rechtbank verklaarde E. destijds ontoerekeningsvatbaar. “Ze had heel hard aan zichzelf gewerkt. Het was voor het OM reden om haar geen maatregel op te leggen,” aldus Schut.

Het gezin was al jaren bekend bij de Jeugdbescherming. “De voortekenen dat het weer de verkeerde kant opging, waren niet aanwezig. Ik had zelf ook regelmatig contact met haar en het leek goed te gaan. Ze was opgewekt. Waarom het weer misging, weet ik niet. Vermoedelijk zat ze weer in een psychose, al leek deze niet op die van zes jaar terug,” aldus Schut. De doodsoorzaak van het baby’tje is vooralsnog niet bekend.

Vals geld

Het contact dat de advocaat met zijn cliënt had, betrof een andere zaak. E. werd vorig jaar november aangehouden met vals geld. Haar zaak verscheen in het programma Opgelicht. “Ze was als loopjongen gebruikt en moest ergens geld afleveren. Ze kwam helemaal in beeld en was daarover in shock,” zegt Schut.

Haar twee andere kinderen zijn momenteel bij familie opgevangen. E. heeft contact gehad met haar oudste kind. Ook heeft ze afscheid van haar baby’tje genomen en hem een naam gegeven: Amin Redouan.