Verdachte (49) fatale schietpartij Zwijndrecht aangehouden

Op een parkeerplaats bij winkelcentrum Walburg aan het IJsselmeer in Zwijndrecht werden twee vrouwen neergeschoten. Eén van hen overleed direct aan haar verwondingen.

Minh Nghia V. was op de vlucht sinds de schietpartij waarbij hij zijn ex-vriendin en haar moeder voor het oog van winkelend publiek neerschoot, op een druk parkeerterrein bij winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht. De moeder overleed, zijn ex raakte zwaargewond. Zij is inmiddels buiten levensgevaar. V. wordt verdacht van moord en poging tot moord.

De verdachte kon na een tip worden aangehouden door leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI). Bij zijn arrestatie zat hij alleen in een auto. Die is in beslag genomen voor onderzoek, meldt de politie.

Bekende van de politie

Het Openbaar Ministerie loofde een beloning van 30.000 euro uit voort de tip die zou leiden tot zijn aanhouding. In de zoektocht naar V. werden verschillende auto’s gevonden die de verdachte waarschijnlijk gebruikt heeft op zijn vlucht. De politie vermoedde dat V. hulp kreeg om uit handen van de autoriteiten te blijven. Ook dacht de politie dat de man, met de bijnaam Lucky, zich nog altijd schuilhield in de regio Rotterdam.

De dag na de schietpartij publiceerde de politie een foto van de verdachte, die een bekende is van de politie. Op verschillende plekken werden vervolgens invallen gedaan. De verdachte stond ook internationaal gesignaleerd. Dagen na de schietpartij werd een recentere foto van hem verspreid, die meer zou lijken op hoe V. er nu uitziet.

