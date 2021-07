Verdachte (15) van doodsteken 15-jarige jongen Rotterdam meldt zich

Donderdagmiddag werd een 15-jarige jongen doodgestoken in Rotterdam. Beeld Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

Dat meldt de politie. De verdachte heeft zich zelf gemeld. Zijn precieze rol bij de dodelijke steekpartij wordt onderzocht. De tiener werd om onduidelijke redenen neergestoken in Rotterdam. Er zou ter plekke tevergeefs nog een poging zijn gedaan hem te reanimeren.

Volgens de politie staan ‘alle scenario's nog open’ wat betreft de toedracht van de steekpartij. Donderdagavond kwamen verschillende mensen hun steun betuigen bij de plek waar de jongen werd neergestoken. Volgens buurtbewoners hangen vaker jongeren met messen rond in de wijk Beverwaard.

Net als in andere grote steden is messengeweld is een relatief veelvoorkomend probleem in Rotterdam. In 2020 waren er 89 steekincidenten in Rotterdam, vier minder dan in 2019. In dat laatste jaar telde Amsterdam 191 steekincidenten, ter vergelijking.