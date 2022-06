Verdacht voorwerp in Diemen blijkt loos alarm

Beeld Joris van Gennip

De politie kreeg rond 17.30 uur een melding dat er een verdacht pakketje zou liggen. Vervolgens werd de straat met linten afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) was ter plaatse om het pakket te onderzoeken. Daarnaast zijn ook de brandweer en ambulance opgeroepen.

Op foto's op Twitter is te zien dat het verdachte pakketje onder de auto lag. Deze Bentley Bentayga werd met een explosievenrobot benaderd. De politie liet rond 22.00 uur via Twitter weten dat het niet om ‘explosief materiaal’ ging. Het is nog niet bekend wat het wel was.

Er is een politie afzetting bij de Ouddiemerlaan in Diemen. Dit i.v.m. de vondst van een verdacht voorwerp. De TEV (Teamleider Explosieven Veiligheid) is aanwezig om uit te sluiten dat het om explosief materiaal gaat. — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) 20 juni 2022

