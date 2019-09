'Verbod op inhuren docent via uitzenbureau’

Beeld ANP XTRA

Dat blijkt uit een peiling onder schooldirecteuren van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) in samenwerking met de Volkskrant. In totaal vulden 586 directeuren de enquête in. Op een enkeling na werken zij allemaal in het basis- en speciaal onderwijs. “Het inzetten van uitzendbureaus is geen structurele oplossing voor het lerarentekort,” zegt Petra van Haren, voorzitter van de AVS.

Ondanks de kritiek heeft één op de drie directeuren het afgelopen jaar een uitzendbureau of headhunter ingeschakeld, blijkt uit de peiling. Een bijna even grote groep directeuren - circa 30 procent - heeft dat uit principiële overwegingen juist niet gedaan.