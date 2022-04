Verbitterde PvdA kiest nieuwe leider: Kuiken en Nijboer favoriet

Lilianne Ploumen maakt bekend per direct te stoppen als leider van de PvdA. Beeld ANP

Het plotselinge vertrek van Lilianne Ploumen dinsdag heeft wonden geslagen in de fractie. Diverse Kamerleden zijn naar verrast door het moment van vertrek. “Dit is een diepe crisis,” zegt een fractielid. “De timing is verschrikkelijk, een kleine drie jaar voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen,” zegt een ander Kamerlid.

Hoewel er respect is voor het besluit van Ploumen om haar tekortkomingen te erkennen, zien PvdA’ers wel een probleem: “De manier waarop is zo onverantwoord,” zegt een Kamerlid. “Zomaar van het ene op het andere moment. Ze had het allang voor zichzelf besloten, maar ondertussen wel op 1 april een fractiedag over de toekomst organiseren. Ze wist het toen al.”

De beste papieren

Khadija Arib zou volgens goed ingevoerde bronnen bedanken voor de eer; nieuwkomer Kati Piri wordt wel beschouwd als kanshebber, maar het is onduidelijk of ze zelf wil. Ervaren krachten als Henk Nijboer en Attje Kuiken beschikken over de beste papieren, blijkt na een rondgang.

Kuiken is na Arib het langstzittende PvdA-Kamerlid, met zestien jaar ervaring. Eerder nam zij het stokje over van Diederik Samsom, die zijn handen vrij wilde hebben in de strijd om het lijsttrekkerschap met Lodewijk Asscher.

Terugblikkend zei Kuiken daarover: “Diederik ging weg en iemand moest het doen. Ik heb mijn vinger opgestoken, omdat ik vind dat ik de juiste persoon was voor deze klus.” Een PvdA-Kamerlid zegt nu: “Attje pakt altijd verantwoordelijkheid.”

Geen tussenpaus

Volgens een ingewijde doet Kuiken het liever niet, maar zou ze wel bereid zijn zichzelf weg te cijferen voor de duur van deze kabinetsperiode. Ze zou het lijsttrekkerschap voor de verkiezingen daarna echt een brug te ver vinden.

Financieel woordvoerder Henk Nijboer gaat dit weekend beslissen of hij een poging waagt, zegt een betrokkene. De Groninger zou vinden dat er geen tussenpaus moet komen, maar een kandidaat met wie de partij ook de campagne in kan.

Volgende week vrijdag kiest de fractie de nieuwe aanvoerder.