Verbazing over supportersfeest Tilburg: ‘Mes in rug van zorgpersoneel’

De gemeente Tilburg heeft gisteravond tot woede van velen een groot voetbalfeest toegestaan, waarbij honderden supporters van Willem II de coronamaatregelen schonden. De gemeente greep niet in en na het feest ontstonden relletjes. Burgemeester Theo Weterings van Tilburg staat nog altijd achter het besluit om het feest toe te staan.

Weterings gaf toestemming voor het kijken van de wedstrijd (die Willem II met 4-0 verloor) in de derde voorronde van de Europa League om de orde te kunnen bewaren, zegt hij. “Als je het niet toestaat, loop je het risico dat supporters zich op verschillende plekken in de stad manifesteren,” aldus Weterings tegen Omroep Brabant. “Door ze op een plein samen naar de wedstrijd te laten kijken, valt het allemaal beter te controleren en te handhaven. Het was een bewuste keuze.”

De burgemeester noemt het een ‘waardeloze avond’. Volgens Weterings is, toen de coronaregels niet werden nageleefd, op het plein gewaarschuwd dat de bijeenkomst gestaakt zou worden.

In de onlusten die later plaatsvonden ziet hij een herhaling van eerdere ongeregeldheden. “We hebben geregeld te maken met dit soort supporters. Dat is niet niks. Ik snap de verontwaardigde reacties die nu loskomen. Het is een terugkerende discussie die we voeren rondom de coronaregels en de handhaving ervan.” Volgende week, als meer informatie beschikbaar is, wordt de avond geëvalueerd, stelt Weterings.

Europa League

De gemeente liet gisteren toe dat maximaal 800 supporters samen mochten komen op het Olympiaplein om er op een groot scherm naar de voetbalwedstrijd in de Europa League tegen Glasgow Rangers te kijken. De supporters stroomden vanaf de middag al toe. Een uur voor de wedstrijd werd er al met bier gegooid, gejuicht en geschreeuwd. Uiteindelijk zouden er duizend supporters bij elkaar zijn geweest.

De gemeente had naar eigen zeggen maatregelen genomen, maar van de beloofde gezondheidscheck bij de ingangen leek geen sprake en er zou ook niet zijn geteld om de bezoekersstroom in te dammen. Op beelden op sociale media was te zien dat honderden supporters dicht op elkaar stonden en naar elkaar en het scherm stonden te schreeuwen.

Kop in het zand

Volgens de gemeente Tilburg ‘hadden we de keuze om onze kop in het zand te steken en dan krijg je feestjes achter de voordeur. Maar wij hebben gekozen voor een zichtbaar feestje in het openbaar’.

“De bezoekers zijn zelf verantwoordelijk,” zei Irma Galema, woordvoerster van de gemeente Tilburg eerder op donderdagavond. “Wij hebben het juist vanwege de oplopende besmettingen op deze manier gedaan. Wij zien dat supporters na 15 jaar zonder Europees voetbal weer feest willen vieren. We zijn niet gek en we weten ook wel dat er gefeest wordt. Als we niets zouden faciliteren, zouden mensen thuis illegale praktijken organiseren.”

Eigen doelpunt

De kritiek op de gemeente Tilburg was meteen na het incident groot. VVD-fractieleider in de Tweede Kamer Klaas Dijkhoff reageerde op Twitter met de woorden: ‘Wtf Tricolores! Dit gaat gruwelijk mis zo. Ongelofelijk. Dit is hoe ‘verpesten voor de rest’ er uitziet. Vreselijk eigen doelpunt in onze strijd tegen Corona.’

De politievakbond ACP Zeeland-West Brabant liet in een verklaring weten het evenement onbegrijpelijk te vinden. ‘Onbegrijpelijk en zeer onverantwoord dat dit soort evenementen georganiseerd mogen worden. Een enorm risico voor de volksgezondheid en een mes in de rug van de hulpdiensten en het zorgpersoneel’.

Maarten Brink, voorzitter van de politievakbond ACP Zeeland-West Brabant was tegenover Omroep Brabant niet mals met zijn kritiek. “Politieagenten vragen zich echt af hoe bestuurders het in hun hoofd halen een vergunning te verlenen voor dit soort ‘bijeenkomsten’. Ik heb het antwoord ook niet. Hier begrijp ik helemaal niets van. Niets. Ik hoop dat hier het laatste woord niet over gesproken is.”