Verbazing over ontbreken zwemvesten bij kanodrama op Veluwemeer

Meerdere hulp- en reddingsdiensten rukten uit nadat een Duits gezin tijdens het kanovaren op het Veluwemeer in problemen kwam. De moeder, vader en een vijfjarig meisje zijn overleden, een zevenjarig meisje werd gered. Beeld ANP

De huurkano van een gezin uit Wuppertal in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen sloeg donderdagmiddag rond 15.00 uur door nog onbekende oorzaak om. Daarbij belandde het gezin van vier in het water. Een zevenjarig meisje werd door reddingswerkers aangetroffen op een boei. Zij werd naar het ziekenhuis gebracht en overleefde het ongeluk.

Dat geldt niet voor haar moeder (32), zij werd donderdagmiddag bij het eilandje De Ral gevonden. Reanimatie hielp niet meer. De vader van het gezin (42) werd ’s avonds in het water aangetroffen, ook hij was overleden. Het lichaam van de tweede dochter van het gezin (vijf jaar) kon vrijdagochtend worden geborgen. De verlaten kano dreef ook nog in het meer, bij eiland De Snip. Beide eilanden liggen midden in het Veluwemeer. Er werden onder meer reddingsboten, helikopters en speurhonden ingezet om de vermiste gezinsleden te vinden.

Altijd zwemvest aangeboden

De politie probeert nu uit te zoeken wat er precies is gebeurd en heeft contact met nabestaanden van het gezin. De Duitse familie verbleef op vakantiepark Europarcs aan het Veluwemeer. Ze huurden één kano, waarom die water heeft gemaakt, is nog niet bekend. “Mogelijk omdat er een snellere boot langs kwam varen of omdat de kano is omgeslagen,” stelt een een woordvoerder van de kustwacht.

De gezinsleden droegen geen zwemvesten, stellen betrokkenen. Waarom ze dat niet deden, is niet bekend. De familie huurde de kano bij Windy Waters, dat verbonden is aan het vakantiepark waar ze verbleven. “Bij de verhuur van elke kano of gerelateerde watersportvaartuigen wordt altijd een zwemvest aangeboden,” stelt eigenaar Willem Kieboom. “Mensen krijgen ook een extra veiligheidshandleiding mee over waar ze kunnen varen. Dat is standaardprotocol bij de verhuur van materialen.” Ook de eigenaar vraagt zich af wat er is misgegaan. “We moeten de uitkomst van het onderzoek afwachten.”

Onbegrip

Bij eigenaar Clemens van een surfschool tegenover de eilandjes in het Veluwemeer heerst onbegrip. “Hoe kan het dat ze geen zwemvesten droegen? Dat begrijp ik niet. Bij ons is het verplicht.” De eigenaresse van zeilschool De Randmeren in het nabij gelegen Biddinghuizen: “We raden zwemvesten aan, zeker als het koud is.” De vesten verplichten is onwerkbaar, stelt ze. Het is niet te controleren. “Soms huren mensen de hele dag een bootje. We geven zwemvesten altijd als optie, maar het is de verantwoordelijkheid van de ouders.”

Twee andere watersporters op het Veluwemeer verbazen zich er ook over daar ‘bijna niemand met een zwemvest aan te zien’. “Maar je gaat toch niet met kleine kinderen het water op zonder die vesten? Er hoeft maar een flinke boot langs te varen en er golft al water in je kano.”

Een woordvoerder van Europarcs noemt het ongeval van het Duitse gezin ‘verschrikkelijk’. “Het is vreselijk voor het meisje dat nu in het ziekenhuis ligt. Ons personeel is ook aangeslagen. We zijn wel opgelucht dat alle slachtoffers zijn gevonden. Dat geeft rust voor andere familieleden.”