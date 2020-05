Verband tussen Covid-19 en zeldzame kinderziekte, maar geen paniek

Het Papa Giovanni XXIII ­ziekenhuis in de Italiaanse provincie Bergamo. Normaal wordt de diagnose kawasaki 80 keer per jaar gesteld in Nederland, op dit moment ligt een tiental kinderen met symptomen in het ziekenhuis. Beeld AFP

Kinderartsen van het Papa Giovanni XXIII ­ziekenhuis in de Italiaanse provincie Bergamo zagen in de twee maanden dat het coronavirus huishield in Noord-Italië tien jonge patiënten met heftige ontstekingsreacties, symptomen die lijken op de ziekte van Kawasaki.

In de vijf jaar daarvoor meldden zich in hetzelfde ziekenhuis ‘slechts’ twintig kinderen met een vergelijkbaar ziektebeeld. Acht van de tien patiëntjes die onlangs ziek werden, hadden antistoffen tegen het coronavirus. Dat wijst op een verband tussen het coronavirus en een kawa­saki-achtig ziektebeeld, aldus onderzoek dat donderdag werd gepubliceerd in The Lancet.

Die conclusie verbaast Taco Kuijpers (Amsterdam UMC) niet. De kinderimmunoloog richt zich al jaren op de ziekte van Kawasaki; vernoemd naar de Japanse arts die kinderen zag met hoge koorts, rode ogen, rode en gebarsten lippen en ontstekingen in mond en slagaderen. “Het is bekend dat een infectie een uitlokkende factor kan zijn van de ziekte van Kawasaki, dus dat geldt ook voor het coronavirus.”

Ook in Nederland

Niet alleen in Italië, maar ook in de Verenigde Staten en Engeland zijn er sinds de corona­pandemie meer kinderen met zulke heftige ontstekingsreacties dat een ic-opname soms nodig is. In Londen overleed een 14-jarige.

Ook in Nederlandse ziekenhuizen is op dit moment een tiental kinderen bekend met ­kawasaki-achtige symptomen, zegt Kuijpers. Omdat de diagnose in Nederland normaliter tachtig keer per jaar wordt gesteld, is het te vroeg om nu ook hier in alle gevallen te spreken van een verband met het coronavirus.

De Italiaanse studie toonde verschillen met de manier waarop kawasaki zich doorgaans openbaart. De ziekte komt meestal voor bij kinderen rond de 2 jaar, de Italiaanse kinderen waren met een gemiddelde leeftijd van 7,5 jaar redelijk oud. Ook hadden ze als gevolg van de ziekte meer hartproblemen en keerde het immuunsysteem zich krachtig tegen het eigen lichaam.

De veronderstelling is dat het coronavirus een reactie losmaakt in het immuunsysteem van kinderen, zegt Emmeline Buddingh, kinderarts en immunoloog van het Leids Universitair ­Medisch Centrum. “Maar hoe dat precies werkt, weten we nog niet.”

Disproportioneel

Buddingh benadrukt dat met corona besmette ­kinderen die kawasaki-achtige symptomen hebben doorgaans goed behandeld kunnen worden met ontstekingsremmende middelen als prednison en immunoglobuline, zodat overlijden kan worden voorkomen. Ook stelt ze dat de ziekteverschijnselen slechts zeer sporadisch voorkomen, ook al doordat kinderen minder ­ontvankelijk zijn voor het coronavirus dan volwassenen. “Een Engelse studie vond 20 tot 30 van dit soort ziektegevallen in een gebied waar 19 miljoen kinderen wonen.”

Om die reden zegt Buddingh dat er geen reden is het huidige beleid ten aanzien van de scholen in Nederland te veranderen. “De scholen hierom sluiten zou disproportioneel zijn. Er over­lijden in Nederland ook kinderen aan de waterpokken, maar dat is zo zeldzaam dat we er de scholen en kinderdagverblijven evenmin voor op slot doen. Als kinderen geen onderwijs krijgen, lopen ze daardoor schade op.”

Kuijpers is het daarmee eens. “De ziektegevallen die verband houden met het coronavirus zijn zo zeldzaam dat je er geen beleid op kunt maken. Ik denk niet dat ouders zich zorgen hoeven te maken.”