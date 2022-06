Vele duizenden boeren gearriveerd bij stikstofprotest

Tientallen trekkers op de IJburglaan, dat zien we niet vaak. pic.twitter.com/TbBRBOll6q — marieke monden (@mariekemonden) 22 juni 2022

Duizenden tractoren gingen woensdagochtend de weg op richting Stroe. Ook vanuit de regio Amsterdam vertrokken boeren in alle vroegte naar de Veluwe. Op de IJburglaan werden tientallen tractoren gespot.

De tractoren gingen op verschillende plaatsten de snelweg op en dat zorgde voor flinke verkeershinder. Rijkswaterstaat adviseerde weggebruikers om wegen in het midden van het land te vermijden vanwege de tractoren op de snelweg. “Waar tractoren rijden, zien we wel hinder. Het verkeer stroopt zich dan op en rijdt er langzaam,” aldus een woordvoerder woensdagochtend. Rijkswaterstaat heeft meerdere meldingen ontvangen van trekkers die onderweg naar het landelijke protest pech hebben.

Rond 08.45 uur namen de files al iets af, meldt de ANWB. “Het lijkt erop dat zo langzamerhand de meeste boeren Stroe hebben bereikt,” zegt een woordvoerder. De verkeersdienst schat dat de ochtendspits tot nu toe twee keer zo druk was als een reguliere spits op woensdagochtend.

Ook aan het eind van de ochtend is er op sommige plekken nog hinder. Op de A1 staat het verkeer in beide richtingen tussen Amersfoort en Apeldoorn nog altijd vast. Er is ruim een uur vertraging, meldt Rijkswaterstaat. Op de A7 bij Drachten in Friesland is een flinke file ontstaan door een blokkade. Op een foto is te zien hoe een voertuig over de hele weg is geschaard. De politie weet niet of het gaat om een bewuste actie die te maken heeft met het boerenprotest, meldt een woordvoerder. Volgens Rijkswaterstaat is er in de richting van Heerenveen tussen Drachten en Tijnje 75 minuten vertraging.

Tractoren op de snelweg A1 tussen Apeldoorn en Stroe. Beeld ANP

Tractoren op de snelweg

Dat boeren met hun tractor de snelweg op zijn gegaan, is in strijd met de verkeersregels. Daarom werd in de nacht van dinsdag op woensdag een groep boeren tegengehouden toen ze in Zeeland met tractoren over de A58 reden. De Zeeuwse politie was niet bereikbaar voor commentaar.

Woensdagochtend vroeg vertrok een stoet van negentig tractoren vanuit Groningen, die een deel van de rit over de A28 zal rijden. Ook op de A2 bij knooppunt Ekkersweijer (bij Eindhoven) rijden volgens Rijkswaterstaat een paar honderd tractoren, op weg naar de A50 richting het noorden. Op de A1 rijden vele tractoren in de richting van Amersfoort. Daar geldt de oproep om de snelweg in beide richtingen te mijden.

Handhaving

De politie handhaaft daar waar het kan als tractoren de snelwegen opgaan, maar gezien de massaliteit waarmee dit woensdagochtend gebeurt zal die handhaving zeer beperkt zijn. Dat zei nationaal commandant bij de politie Willem Woelders woensdagochtend in het NOS Journaal. Volgens Woelders blijft het uitgangspunt dat mensen niet op snelwegen mogen rijden met tractoren. “Daar zijn we natuurlijk ook op voorbereid in het hele land. Wat we alleen zien is dat er toch heel massaal met tractoren richting snelwegen wordt gegaan.”

Een woordvoerder van de politie laat weten dat ze ook achteraf kan handhaven als tractoren verkeersregels overtreden. Boeren roepen elkaar in onderlinge communicatie op om de kentekens van tractoren te verwijderen, vermoedelijk om een boete achteraf te voorkomen. Het is overigens nog niet verplicht voor trekkers om kentekens te voeren: tot 1 juli geldt een coulanceperiode om de invoering van die regel per 1 januari van dit jaar door te voeren.

De organisatie van de boerenprotesten zegt dat het aan boeren zelf is of ze wel of niet op de snelweg rijden. Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force, noemt dat ‘de keuze van elke boer zelf’. En volgens Bart Kemp van Agractie hebben plaatselijke afdelingen in overleg met de lokale politie afgesproken dat rijden via de snelweg ‘toch het snelste en het veiligste was’. Dat was het geval op de A12 bij knooppunt Prins Clausplein, waar de snelweg op last van de politie was afgesloten. Dat leidde tot vertragingen. De weg is inmiddels weer open en de afzettingen op de verbindingswegen worden weggehaald.

Begrip

Bij het protest tegen de stikstofplannen van het kabinet worden door de organisatie woensdagmiddag tienduizenden boeren verwacht. Stikstofminister Christianne van der Wal snapt dat boeren massaal protesteren. Ze benadrukt opnieuw dat niet wordt getornd aan het doel - 50 procent stikstofreductie in 2030 -, maar dat provincies echt voor maatwerk kunnen zorgen.

Tweede Kamerleden Tjeerd de Groot (D66) en Thom van Campen (VVD) gaan woensdag niet naar het boerenprotest in Stroe. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid adviseerde hen niet te gaan, omdat de veiligheid van de Kamerleden niet gegarandeerd kan worden. De Groot en zijn partij worden volgens de NCTV gezien als vertegenwoordigers van het stikstofbeleid, waar de boeren tegen demonstreren. De situatie bij demonstratie zou ‘lokaal onvoorspelbaar’ zijn. Volgens De Groot was hij toch niet welkom bij de demonstratie, terwijl hij eerder wel was uitgenodigd.

Boeren ontbijten op het Malieveld, voorafgaand aan een landelijk boerenprotest in Stroe. Beeld ANP