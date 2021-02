Veiligheidsscan voor advocatenkantoren: ‘Advocaten worden belaagd’

Beeld Getty

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) biedt via een gespecialiseerd bedrijf een veiligheidsscan voor de beoordeling van kwetsbare punten. De veiligheidsscan bestaat bijvoorbeeld uit het controleren van sloten, ramen, toegangscontrole en camera's. Ook wordt gekeken hoe vindbaar persoons- en adresgegevens van een advocaat online zijn.

Nadat de scan is uitgevoerd, adviseren de experts over de eventuele noodzaak en mogelijkheden om de veiligheid van het kantoor en de medewerkers te verhogen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft ruim vier ton subsidie beschikbaar gesteld waarmee 850 veiligheidschecks kunnen worden gedaan.

Volgens de NOvA is het aantal meldingen van bedreigingen fors toegenomen sinds de moord op Adocaat Derk Wiersum in september 2019 in Buitenveldert. Zo werd curator Philipe Schol in 2019 neergeschoten in Enschede, en werd in augustus vorig jaar het kantoor van Jan Hein Kuijpers in Centrum onder vuur genomen. Toen in december het kantoor van advocaat Louis de Leon werd beschoten, riep de NOvA minister Grapperhaus op om bedreigde advocaten beter te beschermen.

‘Snel vol’

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) noemt het een ‘uitermate positief’ initiatief. “Wij ontvangen veel geluiden van advocaten die te maken hebben met onveilige situaties: dreigmails zijn aan de orde van de dag, advocaten worden belaagd en sommige kantoren opereren in zaken met een zekere dreiging,” vertelt bestuurder Anno Huisman. “Daarom is het erg belangrijk dat er aandacht is voor de veiligheid van de advocaten en promoten we dit onder onze leden die zich onveilig voelen.”

Zijn eigen kantoor heeft de afgelopen twee jaar drie keer aangifte gedaan vanwege stalking van een van de advocaten. “Die werd gebeld, bedreigd, lastiggevallen. Daarnaast zijn er wel meer incidenten geweest. En dan hebben we het over één enkel kantoor. Bij andere kantoren is het beeld niet anders,” aldus Huisman.

Inmiddels hebben enkele tientallen advocaten zich gemeld bij de NOvA, vertelt een woordvoerder. Of de 850 scans voldoende zijn, weet de NOvA op dit moment nog niet. De NVSA verwacht dat strafrechtadvocaten ‘behoorlijk massaal’ gaan intekenen. “Maar ook curatoren of familierechtadvocaten hebben geregeld te maken met onveilige situaties. Ik denk dat het behoorlijk snel vol zit.”

Maatwerk

Ook de Vereniging Advocatenbelangen verwelkomt het initiatief, maar is over een aantal zaken nog huiverig. Zo moet de orde ervoor waken dat de scan in de toekomst geen verplichting worden, zegt voorzitter Lucien Nix. Daarnaast vraagt de vereniging zich af of advocaten die daadwerkelijk te maken hebben met concrete en reële dreiging op deze manier beschermd worden. “Niet heel veel advocaten hebben te maken met een concrete dreiging. Het geld kan beter worden aangewend voor maatwerk voor advocaten die daadwerkelijk worden bedreigd, toegespitst op de specifieke omstandigheden van de advocaat.”

Nix noemt het een beveiliging tegen veelvoorkomende risico's. “Maar als iemand met kwaad in de zin het specifiek op jouw heeft gemunt, dan kan het zijn dat de maatregelen als gevolg van de check niet werken.”

De NOvA kondigde in 2020 een aanpak voor veiligheid en weerbaarheid van advocaten aan. Sinds een jaar is er ook een noodnummer voor advocaten die worden bedreigd dat 24 uur per dag gebeld kan worden. Bij acute dreiging dienen ze direct 112 te bellen.