Veilig Thuis en Vrouwenopvang roepen kabinet op: stop vrouwenmoord

Bij de Feminist March, afgelopen zondag in Amsterdam. Beeld Sabine Joosten/ANP

Naar schatting wordt elke acht dagen in Nederland een vrouw vermoord, zeggen Landelijk Netwerk Veilig Thuis en het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang, die zelf ook een campagne beginnen met de slogan #NietEenMeer. “Bijna altijd door haar man, of ex-man. Vaak omdat een vrouw uit de relatie wil stappen of op een andere manier haar grenzen aangeeft.”

Ze willen dat de betrokken ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid aan de slag gaan met vijf actiepunten. Zo moet er snel gehoor worden gegeven aan een melding, bepleiten Veilig Thuis en de Vrouwenopvang. “Bij een melding waarbij er sprake is van ernstig huiselijk geweld is het ondenkbaar dat er soms pas na zes weken contact wordt gelegd.”

Ook moeten slachtoffers veiliger aangifte kunnen doen, waarbij hun anonimiteit blijft gewaarborgd. “In het algemeen roepen we Den Haag op om werk te maken van een strafrecht dat meer is ingericht op bescherming van het slachtoffer en minder op die van de dader.”

Achter de voordeur

De organisaties willen verder dat meer wordt ingezet op betere registratie van femicide, maar ook op het herkennen van signalen en preventie met hulp van wijkteams, huisartsen en het onderwijs. Hulpverlening moet daarbij laagdrempelig en toegankelijk zijn voor vrouwen die hiermee te maken hebben, bijvoorbeeld door te zorgen voor meer inloopcentra. Ook moet de chat van meldpunt Veilig Thuis 24 uur per dag bereikbaar zijn, in plaats van alleen tijdens kantoortijden.

Volgens Judith Kuypers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis, waarbij 25 organisaties zijn aangesloten, staat het onderwerp vrouwenmoord nog niet voldoende op de agenda van het kabinet. Femicide is sowieso nog niet zo’n bekend begrip in ons land, zegt ze. “Veel mensen weten niet wat het is.” In Nederland is vrouwenmoord volgens Kuypers nog een taboe. “Hier denken mensen: wat achter de voordeur gebeurt, is privé.”

Armband

In andere Europese landen is meer aandacht voor femicide. “In Spanje en in Frankrijk wordt er al veel tegen gedemonstreerd,” zegt de voorzitter. Ook zijn ze in andere landen al verder met de aanpak, weet ze. “Je ziet bijvoorbeeld dat vrouwen een speciale armband dragen en de daders een enkelband. Zo gauw de mannen te dicht in de buurt komen van de vrouwen, gaat er een signaal af. Dat is iets wat we hier ook snel kunnen realiseren.”

Tweede Kamerleden van D66, GroenLinks en ChristenUnie steunen de oproep aan het kabinet om het aantal vrouwenmoorden omlaag te brengen.