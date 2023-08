Vegaburgers van het failliete Meatless Farm liggen alweer in de Britse schappen, hier zijn schuldeisers hun geld kwijt

Door een truc van de oprichter is een doorstart van het failliete vegabedrijf Meatless Farm mislukt. Terwijl in Groot-Brittannië de vleesvervangers weer in de schappen liggen, vissen schuldeiseres in Nederland, waaronder de fiscus die een half miljoen tegoed heeft, achter het net.

Vegabedrijf Meatless Farm, met het hoofdkantoor in Amsterdam en een fabriek in Almere, werd half juni op eigen verzoek failliet verklaard. De productie van vegagehakt, vegetarische burgers, worstjes en gehaktballen en ‘kiploze’ nuggets lag al sinds dit voorjaar stil.

Meatless Farm, in 2016 opgericht door de Deense Morten Toft Bech, streek in 2020 vanuit Groot-Brittannië neer in Amsterdam. Het bedrijf zei toen dat Nederland de perfecte springplank voor een Europese opmars was.

Maar bij de verhuizing blijken destijds het merk en het intellectuele eigendom niet te zijn overgedragen aan de Nederlandse moedermaatschappij.

Die bleven, zonder dat het voor de buitenwereld duidelijk was, in handen van een Brits vehikel waar oprichter Bech de scepter zwaaide. Hetzelfde gold voor alle recepten van de vegaproducten, die in weer een ander vehikel werden ondergebracht.

Beide ‘limiteds’ gingen tegelijk met de Nederlandse activiteiten failliet. Maar zowel merknaam als recepten werden door de Britse curator razendsnel doorverkocht aan concurrent Vegan Fried Chicken. Een doorstart van de activiteiten van Meatless Farm, waarvoor zich al een aantal kandidaten had gemeld, is daardoor onmogelijk.

Lege handen

Terwijl in Groot-Brittannië, onder de vlag van de nieuwe eigenaar, weer producten van Meatless Farm bij supermarktketen Asda liggen, kunnen de schuldeisers fluiten naar hun geld. Het gaat vooralsnog om bijna 1,7 miljoen euro, waaronder de belastingdienst die nog 555.000 euro tegoed had.

Ook de investeerders, die in totaal 57 miljoen in het bedrijf pompten – waaronder 4 miljoen uit crowdfunding – zitten met lege handen.

Meatless Farm maakte sinds de oprichting in 2017 steevast verlies, in totaal circa 58 miljoen euro. De ondoordachte overstap naar Amsterdam – waar eerst een pront kantoor aan de Prinsengracht werd betrokken – drukte de financiën nog verder in het rood.

Door de verhuizing liepen de kosten maandelijks hoger op dan de inkomsten. Ook een kapitaal sponsorcontract met Real Madrid hielp niet mee.

Eerder werd al duidelijk dat het bedrijf de groeiende concurrentie van andere vega-aanbieders maar moeilijk aankon. Meatless Farm had het voordeel vroeg te zijn begonnen waardoor het een aantal grote supermarktketens, waaronder Jumbo, Aldi, Dirk en het Duitse Kaufland en Rewe, aan zich kon binden.

Voldoende alternatieven

Maar het bedrijf kon zijn assortiment niet snel genoeg aanvullen en vernieuwen, waardoor de supermarktgiganten hun interesse verloren, ook omdat er voldoende alternatieven in vegaland voorhanden zijn.

Eind vorig jaar werd in alle stilte het kapitale grachtenkantoor ingeruild voor een flexwerkplek in Amsterdam-Oost. Op tien werknemers na werd al het personeel ontslagen, inclusief de directeur en de financiële afdeling.

Het kon de verliezen niet stelpen. Waar de directie erop rekende dat de verliezen zouden worden aangevuld, trokken de investeerders er dit voorjaar de stekker uit toen gevraagd werd om aanvullende financiering.

Er stond nog maar 4000 euro op de bankrekening, maar klanten werden door de directie in het ongewisse gelaten over het naderende faillissement.

Onverkoopbare voorraad

Nu een doorstart is mislukt, resteert alleen nog een forse voorraad, zowel van grondstoffen als van producten die de winkel niet hebben gehaald.

De animo hiervoor is klein. Supermarkten en transporteurs hebben nauwelijks interesse, zeker vanwege de problemen die ze voorafgaand aan het faillissement met Meatless Farm ondervonden. Ook de Britse overnemer heeft er geen belangstelling voor.

Bovendien houden opslagbedrijven en productiepartner Van Loon de voorraad onder zich, in de hoop nog iets van de achterstallige inkomsten terug te zien. Een deel van de producten kan vanwege een verlopen verkoopdatum al niet meer in de winkel worden verkocht.