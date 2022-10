Veertig minderjarige vluchtelingen opgevangen in Sint Augustinuskerk in Noord

De Sint Augustinuskerk aan de Nieuwendammerdijk in Noord Beeld Floris Lok

Het gaat om veertig jongens met een leeftijd tussen de 14 en 17 jaar. De alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv'ers) worden zondag van Ter Apel naar de kerk aan de Nieuwendammerdijk overgebracht.

Het is een initiatief van de Groningse stichting INLIA en de Raad van Kerken Amsterdam. Om de opvang in goede banen te leiden werken zij nauw samen met het Rode Kruis en stichting Nidos. Ook worden er nog vrijwilligers gezocht.

Op een stoel geslapen

Van de rechter mogen minderjarige vluchtelingen niet meer in noodopvanglocaties worden opgevangen, omdat die niet voldoen aan EU-normen. In aanmeldcentrum Ter Apel mogen er niet meer minderjarige alleenstaanden slapen dan er officieel plek voor is – 55 kinderen – en moeten zij na vijf dagen doorstromen naar een betere opvangplek.

Tot nu toe lukt dat niet. Ook afgelopen nacht sliepen 325 minderjarigen in Ter Apel. Omdat hier niet voldoende plek voor is, moest een deel de nacht op een stoel doorbrengen.

Van der Burg: ‘Praktisch niet te doen’

Zaterdagmiddag waren er zelfs 360 minderjarige asielzoekers in Ter Apel, maar een deel werd overgebracht naar een opvanglocatie in Groesbeek. Vanaf maandag moet ook een locatie worden geopend in Berkel-Enschot zodat de opvang in Ter Apel iets meer lucht wordt gegeven.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zei eerder deze week al dat het niet zou lukken om het aantal minderjarige asielzoekers in Ter Apel voor het weekend terug te brengen naar 55. Volgens de staatssecretaris is dit praktisch niet te doen.

Van der Burg zei meer heil te zien in de nieuwe asielwet die de spreiding van asielzoekers moet regelen. Deze moet onder meer gemeenten die weigeren mee te werken dwingen opvangplaatsen te creëren, maar het kabinet heeft nog geen akkoord bereikt over deze wet. Vooral binnen de VVD, de partij van Van den Burg, is weerstand.

