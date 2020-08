Veertien jongeren besmet op feest in de buitenlucht

Een teststraat van de GGD. Beeld Hollandse Hoogte/ANP

Het is opvallend dat de groep in de buitenlucht is besmet. Veel mensen gaan ervan uit dat de kans op besmetting buiten nihil is, maar volgens de Friese GGD toont de uitbraak in Dokkum hoe belangrijk het is om ook in de buitenlucht genoeg afstand te houden.

Volgens de lokale gezondheidsdienst zijn de jongeren allemaal in quarantaine gegaan. Eén bezoeker van het feestje zou de rest hebben aangestoken.

Dat juist jongeren besmet zijn geraakt, is minder opvallend: het aantal besmettingen onder jongeren neemt de laatste tijd toe. Van het totale aantal coronapatiënten behoorde in juli 17 procent tot de twintigers. In maart was dat nog 7 procent. Bij tieners is het percentage opgelopen van 1 naar 6 procent.

Niet voor niets sprak premier Mark Rutte jongeren direct aan in de persconferentie van afgelopen donderdag. “Kom niet in de buurt van ouderen, of mensen met een zwakke gezondheid. Dat risico mag je niet nemen. Het virus is geen grap.”