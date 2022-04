Veel zon tijdens paasweekend, extra treinen ingezet richting Zandvoort

Beeld ANP / ANP

Vrijdag start zoals gezegd grijs en is op sommige plekken zelfs sprake van mist of een lage bewolking, maar ’s middags breekt op steeds meer plekken geleidelijk de zon door. In Amsterdam loopt de temperatuur op naar een graad of 14, in het zuiden van het land kan zelfs de 18 graden al aangetikt worden.

Extra treinen naar Zandvoort

Wie echt van de zon wil genieten, moet wachten tot zaterdag en zondag. Beide dagen kunnen we volgens Weeronline op minimaal 10 of 11 zonuren rekenen. De wind is op beide dagen zwak en de temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Vanwege het paasweekend en het voorspelde lekkere weer rijden voor het eerst dit seizoen het hele weekend extra treinen richting Zandvoort. De NS verwacht dat meer reizigers het strand willen opzoeken.

Aangeraden wordt om goed te smeren. De UV-index loopt op naar 4 en op sommige plaatsen zelfs naar 5. Bij 4 kan de huid binnen 30 tot 60 minuten verbranden en bij 5 al binnen 20 tot 40 minuten, afhankelijk van je huidtype. ’s Nachts koelt het wel behoorlijk af naar een graad of 4.

Warm, maar bewolkt

Maandag start ook nog vrij zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking licht toe en kan het zelfs lokaal tot een bui leiden. Wel blijft de temperatuur in Amsterdam aangenaam, met een graad of 17.

Na Pasen gaat de temperatuur dalen. Dinsdag wordt het 13 tot 16 graden en neemt de bewolking en kans op een bui nog verder toe. Maar de kans op echt nat weer blijft voorlopig zeer klein.