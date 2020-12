Veel ziekenhuizen kunnen acute zorg deels niet meer geven

Beeld ANP

Het gaat om zorg die binnen zes weken moet worden gegeven, zoals operaties en behandelingen wegens kanker. Dat blijkt uit meldingen die de ziekenhuizen doen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Die publiceert later woensdag de wekelijkse rapportage.

Het aantal ziekenhuizen dat zich meldt met dit soort problemen is stijgende. Het was de bedoeling van het kabinet dat hooguit niet-spoedeisende planbare zorg zou worden stilgelegd wegens de stijgende druk op de ziekenhuizen en hun personeel door de coronacrisis. Dat zijn ingrepen die wel wat langer dan zes weken kunnen wachten, zoals heupoperaties. Dringender zorg zou moeten doorgaan, maar komt nu dus toch in het geding.

Ook Amsterdamse ziekenhuizen proberen met man en macht de acute zorg te waarborgen. Onder meer het Amsterdam UMC heeft eerder al alle operaties stopgezet die langer dan zes weken kunnen wachten. Het aantal opgenomen patiënten blijft met de dag toenemen, waardoor ook de spoedeisende zorg in het gedrang kan komen.