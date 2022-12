Veel tickets gedumpt door Nederland-Argentinië: ‘Mijn vriend wil liever voetbal kijken’

Zin om vrijdagavond last minute naar een voorstelling te gaan, en heb je niets met voetbal? Grijp je kans. Voor meerdere evenementen in Amsterdam worden veel kaartjes voor zachte prijzen aangeboden vanwege de WK-wedstrijd Nederland-Argentinië.

‘Mijn vriend wil toch liever voetbal kijken,’ schrijft Nynke uit Groningen op de doorverkoopsite Ticketswap. Cabaretier Henry van Loon zal het vrijdagavond in het DeLaMar Theater zonder hen moeten stellen.

Nynke bood haar twee tickets aan voor 24,50 euro per stuk, maar er zijn woensdagochtend flink wat tickets voor minder te koop. De goedkoopste kaartjes kosten 11,30 euro. In totaal willen 80 personen nog van hun ticket af. “Dat is meer dan normaal, dus we denken dat het WK een rol speelt,” zegt een woordvoerder van het theater.

Het DeLaMar verwacht niet dat het de sfeer gaat drukken. “In de zaal past 800 man en het is helemaal uitverkocht. Het zal nog steeds redelijk vol zitten, dus de voorstelling gaat gewoon door.”

Om bezoekers die fear of missing out hebben tegemoet te komen, worden er schermen met de WK-wedstrijd in de foyer geplaatst. “Zo kan het laatste kwartiertje nog worden bekeken.”

Ook De Kleine Komedie krijgt opvallend veel vragen van mensen of ze hun kaartje kunnen teruggeven of ruilen voor de show van cabaretier Tim Fransen vrijdagavond, omdat ze ‘niet meer kunnen’. Niemand geeft toe dat ze liever voetbal kijken, zegt een medewerker, maar alle verzoeken kwamen binnen zodra bekend werd dat Nederland door is naar de kwartfinale. “Als ze weer door zijn, verwacht ik hetzelfde voor dinsdagavond.”

Honderden tickets

Ook zo’n driehonderd bezoekers van het Muziekfeest van het Jaar – ‘het grootste eindejaarsspektakel van Nederland, met muziek van eigen bodem’, met onder anderen Jan Smit, Tino Martin en Lee Towers in de ZiggoDome – proberen hun ticket te verkopen. Mogelijk speelt mee dat het gaat om een evenement van vorig jaar, dat naar een nieuwe datum is verplaatst vanwege corona. Maar voor de show op vrijdag, tijdens de wedstrijd, zijn meer dan twee keer zoveel tickets te koop (301 tickets) als voor dezelfde show op zaterdag (131).

Meerdere personen geven in hun toelichting eerlijk toe dat het ze gaat om voetbal. ‘Wij gaan het WK kijken,’ schrijft Rick, die twee kaarten verkoopt. Ook Destiny verkoopt drie kaarten omdat ze liever de kwartfinale kijkt. John prijst zijn zes kaartjes aan met ‘een gezellig avondje zonder voetbal’.

Organisator 8ball Music bevestigt dat er veel afzeggingen zijn en dat er ook door bezoekers wordt gevraagd of er schermen worden geplaatst. “We kunnen geen schermen neerzetten, de show wordt namelijk ook uitgezonden met oud en nieuw op televisie.”

No-show

Niet overal is het WK-effect zo sterk merkbaar. In Paradiso treedt vrijdag de Amerikaanse singer-songwriter Madison Cunningham op. “We merken er nog niets van, maar we denken dat het wel een beetje effect heeft. We houden rekening met een beetje no-show,” vertelt een woordvoerder. “De show gaat zeker door. Van wat wij nu zien, lijkt het mee te vallen. Maar we houden Ticketswap met een half oog in de gaten.”

In Paradiso worden geen schermen neergezet. “We hebben besloten om niks aan het WK te doen. Dat is bewust, het is een WK met een vlekje, dat afstaat van de waarden van Paradiso.”

Ik zou dus naar Madison Cunningham vrijdag in Paradiso. Maar ja, Nederland-Argentinië. pic.twitter.com/tlS2URj6OC — Bertolf (@Bertolf) 5 december 2022

