Veel taxi-ongevallen op busbanen, wethouder wil kritischer kijken naar ontheffing

Beeld ANP

Momenteel zijn er bepaalde lijnbusbanen waar een ontheffing voor taxi’s geldt, waardoor die op de baan mogen rijden. Dat blijft mogelijk, maar in overleg met de taxibranche en andere organisaties wil de wethouder manieren zoeken om de verkeersveiligheid te vergroten, zoals aanvullende snelheidsbeperkingen en scherpere gedragsregels.

De wethouder liet een onderzoek uitvoeren door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) naar de stijging van taxiongevallen. Uit een eerder onderzoek was namelijk gebleken dat het aantal taxiongevallen tussen 2015 en 2018 was toegenomen, vooral in Amsterdam en Utrecht. Uit het eerste deel van het SWOV-onderzoek, dat begin 2022 werd afgerond, bleek dat die stijging in 2019 niet heeft doorgezet.

Eind augustus kwam ook het tweede deel uit, over de oorzaken van taxiongevallen. Daaruit bleek dat 20 procent van de ongevallen plaatsvond op de lijnbusbaan. Dat waren voornamelijk aanrijdingen; bij 70 procent van de gevallen stak een fietser, voetganger of scootmobielrijder de busbaan over. Vaak speelde een rol dat er (van beide kanten) geen voorrang werd verleend, te hard werd gereden of dat sprake was van beperkt zicht.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: