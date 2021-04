Veel regels, maar de terrassen mogen eindelijk open: ‘En het wordt ideaal weer’

Een horecaondernemer maakt een terras aan het Leidseplein schoon. De terrassen gaan weer open, als onderdeel van een eerste pakket versoepelingen van de lockdown. Beeld ANP

Het openen van de terrassen gaat wel gepaard met de nodige regels. Zo is het verplicht om te reserveren: telefonisch, digitaal of aan de deur. Tussen het reserveren en het terrasbezoek zit geen minimale wachttijd. Al schreeuwen de verwachte weersomstandigheden wel om snel te handelen. De populaire horecazaken zijn (zo goed als) volgeboekt.

Volgens reserveringsplatform TheFork werden terrasreserveringen al snel na de persconferentie gemaakt. Eigenaar Mark Corporaal van Stadscafé Blij had binnen een kwartier al honderd reserveringen, zo zei hij eerder tegen De Stentor. “Ik denk dat het een teken is dat mensen het heel erg hebben gemist en gewoon weer iets willen.” Corporaal werkt, net als tenten in heel het land, met tijdsblokken van anderhalf uur. “Want we gunnen iedereen een plekje en het genot van onze producten.”

Het is flink aanpoten voor de horeca en bedrijven in dezelfde sector. Zo moeten ook de biertanks van cafés weer gevuld worden. En voor winkelgangers zal er minder plek op de stoep zijn om te wandelen, want uitgestalde terrassen hebben de ruimte nodig.

Appeltaart

Wie trek heeft in een appeltaart kan 28 april bijvoorbeeld naar Brownies & downieS afreizen. Het personeel is er maandag al begonnen met het schillen van appels. “We doen elke dag iets, dan is een week genoeg voorbereidingstijd,” zegt Michelle vanuit de vestiging in Bergen op Zoom.

Michelle: “De ochtend na de persconferentie liepen de reserveringen al binnen.” Het personeel heeft er de afgelopen tijd niet stil hoeven zitten, er was genoeg te doen qua bezorging en afhaal. “Maar dat we overmorgen weer klanten kunnen serveren maakt iedereen hier super enthousiast.”

Er zijn creatieve manieren bedacht om de gasten deze week (met de voorwaarden van Rijksoverheid) te bedienen. Onderaan dit artikel zetten we ze alle punten nog even op een rij.

‘Niet rendabel genoeg’

Ook al gaan de meeste terrassen open, er zijn ook horeca-ondernemers die er geen heil in zien woensdag. Zo laten enkele gelegenheden weten dat ze dat onverantwoord vinden nu code zwart dreigt in de ziekenhuizen. “Andere ondernemers vinden het gewoonweg niet rendabel, dus die gaan niet open. Maar het overgrote deel gaat wel serveren woensdag,” zegt een woordvoerster van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Het zijn volgens haar niet alleen de horecatentjes met weinig oppervlakte aan terras die voorlopig niet opengaan. “Er zijn ook grotere zaken, bijvoorbeeld die in de buitengebieden. Zij halen juist hun omzet uit het diner. Dan hebben ze er niks aan als ze al om 18.00 uur dicht moeten.”

Concrete cijfers van hoeveel zaken dicht blijven heeft de KHN niet. Wel wil de organisatie kwijt dat de versoepeling maar een klein lichtpuntje is. “Ondernemers zijn blij dat ze hun gasten kunnen zien en personeel weer kan werken. Maar er is een grote kanttekening: want is dit wel rendabel?” De KHN-woordvoerster denkt dat weinig ondernemers hiermee hun verliezen gaan goedmaken. “Dus ja, er zijn zorgen onder ondernemers. Ze vragen zich ook af wie dit eigenlijk gaat handhaven.” Daarin staan zij niet alleen. Ook enkele burgemeesters vrezen dat terrasgangers niet weggaan wanneer de klok zes uur slaat woensdag.

Ideaal terrasweer

Hoe dan ook: de opening van de terrassen valt op een mooie lentedag. “Woensdag zal wel de laatste zachte dag van de week zijn,” vertelt meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza. “Met zo'n 13 à 14 graden in het noorden en 17 à 18 graden in Noord-Brabant en Limburg. Daarbij: het blijft droog en is er geen harde wind.”

Omdat het nog maar april is, koelt het 's avonds snel af. Niet dat terraspubliek daar last van zal hebben, zij moeten toch om 18.00 uur weg. Van Bernebeek: “Ideaal terrasweer dus.”