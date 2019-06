Veel overlast en schade door noodweer

In Gelderland was veel last van ongevallen bomen. Vooral in de gemeente Rheden is de schade groot na een windhoos, meldde de brandweer. Tientallen auto’s zijn beschadigd en zeker tien woningen. Het treinverkeer is op meerdere plekken in de provincie niet mogelijk. Tussen Apeldoorn en Deventer is een bovenleiding kapot. Zeker tot 12.00 uur woensdag kunnen er geen treinen rijden.

In Deventer raakte een kermisattractie beschadig, meldde veiligheidsregio IJsselland. Die sprak van ongeveer honderd meldingen. In Zwartsluis in Overijssel viel een boom op twee rijdende auto’s. De inzittenden werden behandeld door ambulancepersoneel.

Code oranje

Tegen 1.00 uur trok het KNMI code oranje voor het hele land in. De onweersbuien trokken van het zuidwesten naar het noordoosten over Nederland of in het noordoosten richting Duitsland en Denemarken.

De laatste provincies die nog tot na middernacht code oranje hadden waren Friesland, Drenthe, Groningen en de Waddeneilanden.

Tijdens de buien was er volgens het KNMI kans op windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur.