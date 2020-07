Veel meer zwartrijders in bussen door achterin instappen

Voorin instappen is er in bussen sinds 15 maart niet meer bij. Beeld ANP

Uit de steekproeven blijkt dat 20 procent van de busreizigers niet incheckt. Sinds 1 juni zijn zevenduizend boetes uitgedeeld aan zwartrijders in het openbaar vervoer. Dat aantal is een stuk hoger dan normaal, aldus voorzitter van OV-NL Pedro Peters. In Amsterdam lijkt het percentage zwartrijders overeen te komen met de rest van het land.

Het percentage zwartrijders in bussen ligt normaal gesproken onder de 5 procent, zegt Peters. “Dit komt omdat passagiers voorin bij de buschauffeur moeten instappen. Dit is een erg effectieve sociale controle.” Sinds 1 maart stappen busreizigers achterin in, zodat zij niet binnen anderhalve meter langs de chauffeur hoeven.

Dat blijkt voor veel mensen reden om niet te betalen, zegt Peters. “Buschauffeurs kijken machteloos toe in hun achteruitkijkspiegel. Het gaat niet alleen om het stereotype jongelui met een petje op, ook bijvoorbeeld nette vrouwen in mantelpakjes laten het afweten. Het gaat maar om een paar euro, toch blijkt de verleiding te groot.”

Controle

Niet alleen het achterin instappen heeft zwartrijden makkelijker gemaakt. Van maart tot en met mei werd er ook weinig gecontroleerd. Peters: “Wij stellen de veiligheid van de boa's voorop en vonden het besmettingsgevaar tijdens controles te groot. Pas toen het verplicht werd om mondkapjes te dragen in het openbaar vervoer zijn we de controles weer gaan opschroeven.”

Nu blijkt dat de pakkans een doorslaggevende factor is voor busreizigers om wel of niet in te checken, zullen de controles nog verder worden geïntensiveerd. Peters vindt het jammer dat dit nodig is. “Het zou fijn zijn om een groter beroep te kunnen doen op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. We zitten met z’n allen in een moeilijke periode en moeten samen deze klus klaren. Heb het fatsoen om gewoon die paar euro te betalen.”