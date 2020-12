Veel meer toeslagenouders krijgen ‘kerstgift’ van 750 euro

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën in gesprek met gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. Beeld ANP

Deze groep is fors uitgebreid, meldt staatssecretaris Alexandra van Huffelen. De nieuwe ouders krijgen het geld ‘waarschijnlijk nog’ deze maand automatisch uitbetaald.

Ouders krijgen deze gift omdat ze lang moeten wachten op de compensatie. De nieuwe groep bestaat uit ouders van wie tot maart toeslagenbedragen werden ingevorderd. Ook gaat het geld naar ouders die nog niet hebben aangeklopt voor compensatie terwijl ze wel onterecht te horen kregen dat hun situatie niet vergelijkbaar is met die van ouders in de bekende CAF-11-zaak. Dit was de zaak waarover het eerst duidelijkheid bestond. De CAF-11-ouders zijn wel gecompenseerd.

Van Huffelen meldt in een voortgangsrapportage dat de beoordeling en uitbetaling van compensatie nu toch op gang komt. Voor het einde van het jaar zijn 430 mensen geholpen die acuut in de problemen komen of in een schrijnende situatie zitten. Ze vertelt ook dat de compensatieregeling wordt uitgebreid naar ontvangers van huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget. “Dit omdat mogelijk ook hier mensen vooringenomen behandeld zijn,” of onterecht beschuldigd zijn van het onterecht fout invullen van gegevens. Om hoeveel mensen het gaat, is het kabinet nog niet bekend.

Ook bij de huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget zijn mensen verkeerd behandeld, schrijft Van Huffelen aan de Tweede Kamer. Om hoeveel mensen het gaat, is nog niet bekend.

‘Opzet of grove schuld’

Ouders die er, veelal onterecht, van zijn beschuldigd te hebben gesjoemeld of ernstig nalatig te zijn geweest met hun toeslagenformulieren, krijgen een brief van Toeslagen. “Daarin staat dat zij geen fraudeur waren, dat dit predicaat onterecht is geweest en dat de problemen niet door hen zijn veroorzaakt,” meldt de staatssecretaris. De toeslagen van deze groep werden stilgezet toen zij het predicaat ‘opzet of grove schuld’ kregen. Ze kregen geen normale betaalregeling, dus ze moesten enorme bedragen snel terugbetalen.

Het kabinet biedt subsidie aan voor mensen die rechtsbijstand willen, meldt Van Huffelen verder. Op die manier hoeven ze zelf de kosten van de advocaat niet te betalen.