‘Veel kritiek op nieuwe permanente ‘coronawet’ die kabinet wil invoeren’

Dat schrijft dagblad Trouw. De ‘coronawet’ die onderdeel moet worden van de Wet publieke gezondheid (Wpg), moet de overheid permanente bevoegdheden geven die de grondrechten van burgers kunnen inperken als er weer een pandemie de kop opsteekt. Het verplicht dragen van een mondkapje, een test- of quarantaineplicht, het sluiten van plekken en verplicht afstand houden: het zijn allemaal maatregelen die met de wet opgelegd zouden kunnen worden.

Maar vanuit alle hoeken klinkt er flinke kritiek op de wet, volgens de krant. Het Genootschap van Burgemeesters, het Veiligheidsberaad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten zeggen dat de wet juist meer onduidelijkheid schept dan hulp biedt bij het bestrijden van een eventuele pandemie.

Volgens de bestuursorganen is er geen discussie geweest vóór het opstellen van de wet. Daarnaast ontbreekt het aan een onderbouwing van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden die burgemeesters en voorzitters van veiligheidsregio’s straks door de wet kunnen uitoefenen. Ook zijn ze niet betrokken geweest bij het wetsontwerp.

Slordigheden

Burgemeesters en voorzitters van Veiligheidsregio's zouden volgens de wet straks zelf kunnen ingrijpen bij lokale uitbraken van een pandemie, maar ze vinden dat een tijdelijke crisissituatie niet opgelost mag worden met een dergelijke ingrijpende wetswijziging.

“Dit belangrijke wetsvoorstel is een haastklus geworden. Het bevatte allerlei slordigheden en is vlak voor de zomervakantie nog even ter consultatie opgestuurd. Wij vinden: als je het doet, doe het dan goed,” zegt bestuurlijk adviseur Joost Keemink-Haane van het Genootschap van Burgemeesters.

De GHOR, de overkoepelende organisatie van de regionale GGD’en, vindt de kritiek deels terecht. Zij zeggen dat het kabinet ook te veel onduidelijk laat rondom de regels voor quarantaine en isolatie.

Consequentie van wegstemmen

De wet, die nu ter beoordeling ligt bij de Raad van State, ligt daardoor nu al flink onder vuur. Het kabinet heeft haast met de wet omdat er in de Eerste Kamer enkele maanden geleden geen meerderheid was voor een tijdelijke wet die nieuwe coronamaatregelen mogelijk moest maken.

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) laat via een woordvoerder weten ook niet gelukkig te zijn met de wet. “Wij hadden liever meer tijd gehad, maar dit is de consequentie van het wegstemmen van de tijdelijke wet door de Eerste Kamer,” zegt hij tegen Trouw. En er zal bij een opleving van het coronavirus wel een juridische basis moeten zijn om weer nieuwe maatregelen te kunnen nemen.

Het ATR gaat zelfs nog een stapje verder en adviseert om het wetsvoorstel voorlopig niet in te dienen, omdat nog niet bekend is welke maatregelen effect hebben gesorteerd bij de bestrijding van corona.

Het kabinet zegt niet met de wet te kunnen wachten, omdat er deze herfst en winter wellicht weer nieuwe maatregelen nodig zijn. Op vragen over twijfels over het effect van de maatregelen wil het kabinet niets zeggen.