Veel contant geld, auto’s en onroerend goed in beslag genomen bij witwaszaak waar topman Jumbo verdachte is

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de politie tijdens een doorzoeking in de witwaszaak. Beeld ROB ENGELAAR / ANP

In het onderzoek zijn ook auto’s en onroerend goed in beslag genomen, schrijft de krant. Onduidelijk is of dat allemaal tijdens dezelfde actie is gebeurd of in etappes. Om hoeveel geld het gaat wil het OM niet zeggen. Ook bij welke verdachte het geld is aangetroffen, wordt niet bekendgemaakt.

Op meerdere plekken in Nederland werden recent in het kader van de zaak doorzoekingen uitgevoerd in een gezamenlijk onderzoek van onder meer de fiscale opsporingsdienst Fiod en het OM. Onder meer de woning van Van Eerd in Heeswijk-Dinther werd daarbij doorzocht.

Woensdag bleek dat de 58-jarige hoofdverdachte in de fraudezaak langer vast blijft zitten. Van Eerd werd eerder al vrijgelaten, maar hij nam afstand van zijn topfunctie bij de supermarktketen zolang deze zaak speelt.