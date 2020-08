Vechtpartij in vliegtuig KLM om dronkenlappen die mondkapje weigeren

“Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!”Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen ✈️



De beelden laten zien hoe er flink wordt gevochten. Een passagier met een ontbloot bovenlijf lijkt de veroorzaker van alle ongeregeldheden te zijn. Hij is volgens een woordvoerder van KLM onder invloed van alcohol en valt medepassagiers verbaal en fysiek lastig. Een ander zou zich eveneens ‘ongehoorzaam’ hebben gedragen.

Ook draagt de oproerkraaier geen mondkapje, terwijl dat wel verplicht is aan boord van KLM-vluchten. Dat is mogelijk de reden van de ruzie voorafgaand aan de vechtpartij. Overigens is hij niet de enige passagier die geen mondkapje draagt.

‘Er zijn kinderen, hiero’

Op het moment van het ontstaan van de vechtpartij roept een andere passagier: ‘Kappen, er zijn kinderen hiero’. Even later is te zien dat de passagier met het ontblote bovenlijf door andere passagiers in het gangpad op de grond gedrukt wordt. KLM bevestigt dat twee mannen tijdens de vlucht zijn aangehouden door cabinepersoneel en overige passagiers. Het zijn geen Nederlanders, volgens KLM.

Het toestel was op onderweg van Schiphol naar Ibiza. Bij aankomst op het eiland zijn de twee passagiers gearresteerd. De woordvoerder benadrukt dat de veiligheid niet in gevaar is geweest.