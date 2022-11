Vattenfall verhoogt per 1 januari variabele tarieven voor stroom en gas

Vattenfall verhoogt per 1 januari de variabele tarieven voor stroom en gas, maar dankzij het prijsplafond blijft de stijging voor de meeste klanten beperkt. Beeld ANP

Dankzij de financiële overheidssteun via het prijsplafond blijft de stijging voor de meeste klanten beperkt, benadrukt het van huis uit Zweedse concern.

Vattenfall noemt nog geen exacte bedragen, omdat een aantal zaken als heffingskortingen en netbeheerkosten nog niet bekend zijn. Maar de verwachting is dat de rekening voor zo’n half miljoen klanten met zo’n 30 euro per maand omhooggaat. Zij komen met het gebruik van stroom en gas boven het prijsplafond uit. De nieuwe tarieven gelden voor het verbruik boven het prijsplafond. In totaal heeft Vattenfall zo’n 2 miljoen klanten in ons land. Velen zitten in Amsterdam.

Daling

Vattenfall waarschuwde dit voorjaar al voor de gevolgen van de snel stijgende prijzen bij de inkoop van energie. ‘We hebben ons hard gemaakt voor ondersteuning door de overheid om onze klanten te beschermen voor nog verder oplopende prijzen en om ze zekerheid te bieden. Het door de overheid aangekondigde prijsplafond dat per 1 januari moet ingaan gaat hierbij helpen,’ aldus Vattenfall.

De huidige daling van de energieprijzen wegen volgens Vattenfall nog niet op tegen de stijging van de prijzen deze zomer. Op dat moment kocht Vattenfall al energie voor deze winter in. Mochten de prijzen langere tijd omlaaggaan, dan zullen ook de tarieven naar beneden gaan, is de verwachting.